Conductor de Uber se niega a llevar a niño solo y califica de irresponsable a la mamá

MÉXICO.- Los servicios de taxi por aplicación son sumamente populares y aunque los precios, en ocasiones pueden resultar excesivos, muchas personas prefieren este tipo de aplicaciones para trasladarse de un lado a otro confiando en la seguridad de estos, aunque en ocasiones se han registrado casos en los que choferes o pasajeros, incurren en malas prácticas.

Sin embargo, recientemente se hizo viral un video que muestra el momento en el que un conductor de Uber se niega ha realizar un servicio por una poderosa razón, que incluso miles de internautas le dieron la razón ante la enorme responsabilidad que implica.

En el clip en cuestión se observa la discusión que un conductor de la famosa app sostiene con una mujer, quien solicitó sus servicios de transporte, cuando el hombre se molesta al ver quién es la persona a la que iba a trasladar.

En el video se observa al chofer llegar al punto en donde solicitaron el servicio, entonces una mujer lo saluda y de inmediato sube al vehículo a su hijo, un menor de edad, a quien incluso le pide que se abroche el cinturón de seguridad, pero ella no se sube, lo que de inmediato llama la atención de conductor.

Es entonces cuando el joven pregunta si el niño va a viajar solo, a lo que la madre responde que ella no irá con él, pero que su papá lo recibirá a lo que el chofer se niega y sumamente molestó le cuestiona su acción, le advierte lo peligroso que puede ser mandar a un menor solo y la tacha de irresponsable.

“Disculpe, es que no puedo hacer el viaje, no puede viajar solito el niño… literalmente no puedo hacerlo, no podemos hacer un servicio de ese tipo. Tiene que viajar usted con el niño”, expresa molestó el conductor.