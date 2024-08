Destapan anomalías en manejo de Comapas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las acciones anunciadas por la Fiscalía Anticorrupción que integrar una carpeta de investigación a las Comapas del Estado, luego de los dichos del diputado Humberto Prieto, de que por años han sido las “cajas chicas” para financiar campañas, podrían poner a la vista las irregularidades señaladas por este y otros políticos y la misma Auditoría Superior del Estado.

En el comunicado, la Fiscalía Anticorrupción señala que los dichos del hoy presidente de la Comisión Permanente, “evidencia que los organismos operadores del agua en Tamaulipas, denominados “Comapas”, han sido objeto de corrupción de diversos gerentes generales, asimismo utilizados como cajas chicas en los municipios para campañas electorales”.

“Así como compras infladas a proveedores, por lo tanto, ante estos hechos que pudieran ser constitutivos de delito, y cumpliendo con las facultades Constitucionales conferidas a esta Fiscalía Especializada, se dio inicio a una carpeta de investigación”, se señaló a través de un comunicado.

En el caso de la zona sur, el gerente Francisco José González Casanova, el desfalco a esta Comapa, podría alcanzar los mil millones de pesos y por lo cual la Contraloría abrió dos expedientes.

De acuerdo con el gerente, la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado, hoy encabezada por Francisco Noriega Orozco, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas ya cuenta con tres denuncias presentadas por estas irregularidades detectadas tras una auditoría al organismo. Según los resultados de la misma, el recurso habría sido desviado durante la pasada administración estatal para el apoyo a los candidatos de Acción Nacional en las campañas políticas.

De acuerdo con lo dicho por la Fiscalía Anticorrupción, se solicitará información y documentación a todos los organismos operadores del agua que operan en Tamaulipas, mismos que se integrarán a la carpeta de investigación.

A estas denuncias se suman las presentadas por el gerente de la Comapa Victoria, Eliseo García por los presuntos delitos de ejercicio ilícito de servidor público, delitos de abogados, patrones y litigantes y los que resulten. De acuerdo con las auditorías al organismo operador del agua en Victoria, se acumularon deudas por 400 millones de pesos, que incuso dejó sin energía eléctrica al organismo en varias ocasiones, perjudicando el suministro del servicio de agua a la población.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción señala a dos exgerentes del organismo operador del agua en la capital del estado, Román “C”, durante la administración de Xicoténcatl González Uresti.

Así como a Gustavo Alberto “R”, gerente durante la administración de la alcaldesa Pilar Gómez Leal. La denuncia también incluye a Alberto “O”, acusado de ejercicio ilícito de servidor público, acusado de ejercer el cargo sin cumplir con el requisito de ser abogado titulado.

INFORME DE LA AUDITORÍA ESTATAL SEÑALA IRREGULARIDADES EN TODAS LAS COMAPAS, MENOS EN LA ZONA CONURBADA

El informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) correspondiente al ejercicio fiscal 2022, identifica diferentes irregularidades, algunas que ameritan una investigación más exhaustiva por parte de la Contraloría Gubernamental y de la misma ASE.

Sin embargo se destaca que la auditoría llevada a cabo a la Comapa de la zona conurbada no se le hizo observación alguna, de acuerdo con el informe del entonces Auditor, Jorge Espino Ascanio, entregada al Congreso del Estado el 30 de enero de este año.

En el caso de la Comapa del municipio de Casas que durante esa anualidad ejerció un presupuesto de 450 mil pesos, se solicitaron aclaraciones por el pago de 20 mil pesos por servicios de contabilidad y de 10 mil 517 pesos por multas pagadas al SAT.

Para la Comapa de Cruillas se observó que no emitió los comprobantes fiscales digitales (CFDI´s) por el pago de sueldos, gratificaciones de fin de año y compensaciones adicionales por servicios especiales en 2022 por 286 mil 196 pesos, aunque sí se cuenta con la firma de los empleados a los que se les pagó en las listas de raya y recibos de pagos.

En los libros se observó que además retuvo Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 17 mil 999.53 pesos, mismo que no fue enterado, y además se identificaron saldos por retenciones del mismo impuesto, pendientes de pago por 36 mil 927.75 pesos.

De acuerdo con el auxiliar contable de la dependencia, él no cuenta con nombramiento para el trámite de la firma electrónica (E-firma) ante el SAT.

A la Comapa de Güémez que en ese año ejerció un presupuesto de 875 mil pesos, de los que 350 mil 738.18 pesos corresponden a sueldos, se le hizo la observación para que diariamente deposite los ingresos recaudados a la cuenta correspondiente.

Esto, luego que en ese año que se fiscalizó, de los 721 mil 596.94 pesos recaudados, solo se depositaron 103 mil 828.36 pesos y el resto (617 mil 768.58 pesos) fue administrado en efectivo a través de la “caja chica”.

Además en la retención del ISR del 2022, se observó una diferencia de 4 mil 535.51 pesos que estarían pendientes de enterar al SAT y otros 32 mil 956.26 pesos pendientes de enterar y correspondientes a años anteriores.

A la Comapa de Llera se le observó que un contrato de arrendamiento de maquinaria por 385 mil pesos, pese a que se proporcionó el contrato y evidencias del trabajo realizado, no se pudo comprobar que los procesos de adjudicación se haya realizado conforme a la Ley de Adquisiciones de Tamaulipas.

Lo mismo para un contrato celebrado para contabilidad y auditoría por un importe de 175 mil pesos, por lo que se dio vista al Órgano Interno de Control de la Contraloría del Estado.

A la Comapa de Mainero la observación que se le hizo fue porque no emitió los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI´s) por sueldos y aguinaldos, debido a que no se cuenta con la E-Firma y sellos digitales, aunque sí se contrataron los pagos con las firmas de los empleados.

Sin embargo en la revisión de los registros contables y nóminas de sueldos, se observó la retención de 12 mil 296.97 pesos de ISR de ese año 2022 y otros 27 mil 306 pesos de años anteriores que no se enteraron al SAT. En la Comapa de Méndez que en 2022 ejerció un presupuesto de 356 mil 500 pesos de presupuesto, destaca que solo recaudó 76 mil 73 pesos; además de no emitir los CFDI´s por sueldos y aguinaldos por 65 mil 129 pesos, ya que la E-Firma está caducada y no se había acreditado el nombramiento del gerente.

Las observaciones a la Comapa de Miquihuana que registro ingresos por 111 mil 395 pesos y un presupuesto de 150 mil 500 pesos, consistieron en apercibimiento porque el Consejo de Administración del organismo no sesionó en ese año, para autorizar el presupuesto.

Este organismo operador del agua, tampoco emitió los CFDI´s por el pago de sueldos y aguinaldos por 69 mil 820 pesos por no tener E-Firma, tampoco reportaron al SAT la retención de 3 mil 733.40 pesos, además de otros 19 mill 732.68 pesos de años anteriores.

También se direccionó a la Contraloría la observación de un contrato por servicios de contabilidad de 28 mil pesos, del que se proporcionó contrato y evidencias del servicio prestado, pero que podría haberse celebrado sin observar el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones.

GERENTE SE SIRVIÓ CON LA CUCHARA GRANDE

En el caso de la Comapa de Padilla se le observó el que de los ingresos recaudados que sumaron 2 millones 501 mil 482 pesos, solo 206 mil 275.34 pesos fueron depositados a la cuenta bancaria y el resto se administró en efectivo a través de la “caja chica”.

Tampoco se presentó el acta de sesión del Consejo de Administración donde se autorizó un presupuesto de 3 millones 375 mil pesos, por lo que se dio vista a la Contraloría del Estado.

De la revisión del estado financiero se conoció que el organismo tiene registrado que puede recibir 345 mil 815.27, sin embargo en ese rubro se tiene por concepto de gastos por comprobar 214 mil 974.09 pesos, entregados a Ildefonso Lugo Pérez, gerente de la Comapa del 1 de febrero del 2018 al 14 de abril del 2021, sin que se tengan documentos de comprobación ni reintegro del recurso, funcionario al que se le otorgaba una compensación de 120 mil pesos.

Otra observación es una diferencia en los importes de los sueldos entregados en mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y los comprobantes CDFI´s por 42 mil 572.08 pesos. Se le observó también la retención de ISR por 46 mil 445.68 pesos, de los que se comprobaron 32 mil 340 pesos correspondientes a los meses de enero a agosto, quedando pendiente 14 mil 105.68 pesos

de enterar al SAT, además de otros 173 mil 587.38 pesos más. A esta Comapa se le observó además un contrato por 44 mil 077.49 pesos por adquisiciones de material hidráulico y construcción, así como de sustancias químicas para el tratamiento del agua, sin contar con la documentación suficiente que acredite el gasto, ni las evidencias de la entregarecepción del material. También se observó un contrato que podría no haber cumplido con la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública por concepto de servicios de contabilidad por un monto de 135 mil 680 pesos.

COMAPA RÍO BRAVO CON DIFERENCIAS MILLONARIAS EN SUS CUENTAS BANCARIAS

A la Comapa de Río Bravo se le observaron saldos contrarios a su naturaleza en una de las cuentas por 3 millones 504 mil 064.72 pesos, por 453 mil 951.33 pesos en otra y 242 mil 454.19 pesos en otra y no entregó estados de cuentas de otras cinco cuentas bancarias.

El organismo no acreditó e cumplimiento del procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios, de conformidad con las distintas modalidades de adjudicación y de acuerdo a fondos máximos y mínimos establecidos, en las cuentas 2511 “Cloro líquido”, 2512 “PRP 4540 al 20%” y 2513 “Sulfato de aluminio”, registradas en el sistema contable. Lo mismo para las cuentas 3512 “mantenimiento de obra de agua potable”.

A la Comapa de San Carlos se le observó que no emitió los CFDI´s por el pago de salarios y compensaciones por un total de 201 mil 614 pesos por no contar con la firma electrónica. Se retuvo por ISR un total de 13 mil 229.68 pesos que no se enteraron al SAT, además de otros 44 mil 132.72 pesos correspondientes a años anteriores, por lo que se dio vista a la Contraloría Gubernamental por esta irregularidad.

Se observó un contrato de servicios contables por 35 mil pesos, que, aunque se presentó la documentación que acredita la prestación del servicio, no se acreditó que el proceso de adjudicación se haya realizado a la Ley de Adquisiciones.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas., las Comapas de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Río Bravo, mantienen deudas con la banca de desarrollo por 170 millones de pesos.