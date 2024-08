En revisión proyecto de la desalinizadora

La iniciativa privada y el sector industrial se pronunciaron, expresando que se encontraban en negociaciones con una empresa en Dubái para la instalación y operación a corto plazo de una planta portátil.

La Mesa Ciudadana del Agua confirmó la llegada de una planta desalinizadora portátil, pero esta se encuentra sin operar debido a la falta de permisos. A dos meses de haberse realizado la propuesta y tras la recuperación del sistema lagunario en el sur de Tamaulipas, el tema sigue en la mesa de análisis

PRIMER PASO ANTES DE DECIDIR

“Se está realizando un diagnóstico para evaluar el estado del sistema lagunario, y en función de ese diagnóstico, como si se tratara de un paciente, como una persona —usemos esa analogía—, una vez que tengamos el diagnóstico confirmado, vendrán los planes de solución”.

David Abel Hernández Gámiz, presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC), informó que hay varias opciones además de las plantas desalinizadoras.

“Entre esos planes de solución hay varias opciones, como el tratamiento del agua, la eficiencia en el consumo de agua, y otras alternativas incluyen la desalinización.

Pero en este momento, aún no se ha tomado una decisión. No hay una fecha específica de inicio para un proyecto en este sentido”, explicó. Y agregó: “Ahorita la idea es no tomar decisiones precipitadas, sino revisar realmente cómo estamos, y en función de eso tomar decisiones sobre el tema que platicamos (plantas desalinizadoras).

No se descarta, pero sería un poco prematuro. Eso es lo que queremos evitar en este momento: primero el diagnóstico, y con el resultado del diagnóstico, ahora sí tomar decisiones con mucha más información”, comentó. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre cuál de estas opciones implementar.

“Te doy un ejemplo, dejando a un lado el tema de las plantas desalinizadoras: hay personas que dicen que hay que desazolvar todas las lagunas, y hay otras que dicen —estamos hablando de expertos, ¿no?— que si solo hiciéramos un desazolve estratégico en esta zona sería suficiente.

¿Cómo sabemos cuál es la solución óptima? Por eso estamos realizando el diagnóstico. Todo el mundo tiene ideas, ¿no? Pero necesitamos datos que nos permitan tomar decisiones correctas, es decir, un estudio técnico.

El diagnóstico en curso es el primer paso hacia la implementación de planes de solución efectivos para el sistema lagunario. Con este enfoque basado en datos y análisis, se busca asegurar que las decisiones tomadas sean las más adecuadas para garantizar la sostenibilidad del sistema lagunario. De acuerdo con la AISTAC, no se tiene conocimiento sobre la llegada de alguna planta de este tipo al estado de Tamaulipas.

LA PROPUESTA DE LA MESA DEL AGUA

En plena crisis hídrica, el pasado 7 de junio se anunció un plan emergente diseñado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que incluye propuestas

y opciones para enfrentar la situación a corto, mediano y largo plazo. Entre las opciones, se mencionó la compra de una planta desalinizadora que sería traída desde Dubái.

La Mesa Ciudadana del Agua mantiene proyectos de alternativas de solución, como plantas de tratamiento de aguas residuales, una cortina o presa en El Moralillo y las plantas desalinizadoras.

Luis Apertti Llovet confirmó el pasado 26 de junio que una planta portátil desalinizadora había llegado al municipio de Altamira. Sin embargo, comentó que estaban a la espera de la obtención de los permisos necesarios para permitir su operación.

POR JOSÉ LUIS RDZ.