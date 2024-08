Gastos escolares, el viacrucis que viene

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Pese a que aún faltan tres semanas para que los estudiantes retornen a los centros educativos, ya se asoma el ‘coco’ de los padres de familia, la compra de útiles escolares, uniformes, zapatos, mochila, tenis y las inscripciones o llamadas cuotas voluntarias en los planteles, lo que se traduce en ocasiones en un desembolso mínimo de 4 mil pesos y hasta 7 mil por hijo en una escuela pública.

Sin embargo si el alumno es inscrito en una escuela privada, el costo o pago inicial se puede elevar a más de 20 mil pesos, como en el caso de un alumno que ingresa a preparatoria en el Colegio José de Escandón La Salle.

Algunos planteles educativos se han puesto ‘abusados’ ya que desde febrero que inician las inscripciones anticipadas, cobran la cuota a los papás, con ello asegura un lugar para sus hijos en el plantel y ya solo tienen que preocuparse por los útiles escolares y los uniformes.

Algunos padres con posibilidades financieras hicieron también desde el pasado mes de julio, antes de iniciar las vacaciones el pedido de uniformes, por lo menos anticiparon el 50 por ciento del costo por pieza solicitada.

Los gastos de las vacaciones están provocando desde hoy preocupación, porque a partir de la siguiente quincena hay que hacer un guardadito para cubrir los gastos que implica la compra de los productos citados, los que menos tienen, ya están analizando que es lo que tienen para empeñar y poder completar lo que sus hijos van a necesitar para el arranque del ciclo escolar 2024-2025.

LOS ÚTILES ESCOLARES

U n r e c o r r i d o d e EXPRESO por tiendas departamentales que ya tienen a la venta los materiales para el regreso a clases, da muestra de que hay venta de mochilas en precios mínimos de 385, pesos, pero una de marca puede alcanzar los mil 800 pesos y hasta los tres mil, como en el caso de las Nike o Kipling.

Las listas de útiles escolares son diversas, cada grado y por nivel en educación básica puede ir de 25 a 28 artículos o más, sin descontar que se sigue pidiendo habón líquido para manos, papel de baño y hasta silicón en barra.

El gasto para un menor que va a ingresar a preescolar puedes variar de los mil 500 peso a los dos mil 500 pesos, por ejemplo en un CAI de la Burocracia el consto de inscripción es de 500 pesos, más un promedio de 390 a 400 pesos por uniformes y unos 600 pesos por materiales, más 500 pesos de zapatos y tenis.

Para un menor que va a segundo de primaria, la madre o padre debe comprar 6 cuadernos, debe llevar lustrinas, hojas de colores, papel contact para forrar libros y cuadernos, foami y resistor tipo pritt, que representan un gasto de por lo menos 450 pesos, más el gasto de los uniformes, el desembolso es de mil 100 pesos, sin incluir el calzado.

Para un niño o niña que va a la secundaria federalizada, la inscripción es de mil 400 pesos, más mil pesos de uniformes, 800 de zapatos y en promedio mil pesos de útiles escolares, lo que hace un total de 4 mil 200 pesos.

Un alumno que va al Cbtis, representa un gasto de unos 8 mil pesos, porque el primer desembolso tiene que ver con la solicitud de ficha que tiene un costo de 1,300 pesos, más uniformes 1,700 pesos, inscripción 3,000 pesos además de los útiles y los zapatos.

Don Antonio, dice que él con su hijo que va a primer semestre del Cbtis 24, ha gastado más de 3 mil pesos y aún le falta muchas cosas, “primero la ficha, cuando ya quedó, le compre una playera en 350 pesos, el pantalón 400, una mochila de 900 pesos y una lapicera de 200 pesos”, aún le falta la inscripción definitiva y los libros y cuadernos.

CON TRES O MÁS SE MULTIPLICAN LOS GASTOS

Sonia Durán, madre de tres hijos, uno en primaria, la niña en secundaria y el mayor en preparatoria, vive un verdadero viacrucis para sacar adelante a sus hijos.

Aunque cuenta con el apoyo de su esposa, tiene contemplado gastar 4 mil pesos en José que está en primaria Leona Vicario, por lo menos 6 mil en su hija Norma que está en secundaria y más de 9 mil en Ernesto que ya está en el CBTIS. “El problema es que como están todos en nivel diferente, es una cuota escolar por cada uno, además son útiles escolares diferentes y materiales diferentes, lo único que me salva, es que no les voy a comprar tenis ni zapatos, porque dejaron en buenas condiciones los del ciclo anterior”, dice. Bajita la mano se va a gastar 20 mil pesos en preparar a sus hijos para ir a la escuela en las próximas semanas, un dinero, que se batalla para reunir, más si no se tiene la precaución de adelantarse en algunas compras.

LA EDUCACIÓN PRIVADA MÁS CARA

Si la educación pública sale cara, la privada sale mucho implica un gasto inicial de más de 25 mil pesos; un alumno que va a prepa tiene que cubrir de 9,535 pesos de inscripción, un paquete de libros por 5,628 pesos y la primera mensualidad de 6,186 pesos –si paga a tiempo- de lo contrario le aumentan un 10 por ciento y sube a 7,634 pesos, más otros 5 mil pesos entre uniformes, mochila y tenis, porque los zapatos los venden en el plantel con precios que varían desde los 600 a los mil 300 pesos.

En preescolar la matrícula es de 7,850 pesos, en primaria de 8,105 pesos, en secundaria de 8,575 pesos, en prepa los 9,535 pesos hasta quinto semestre y en sexto es de 10,295 pesos; mientras que las mensualidades que son 10 por año, son de 4,125 en preescolar, 4,450 en primaria, 4,855 en secundaria y 6,940 en preparatoria.

La prepa en la Universidad Valle de México es más económica, la matrícula es de 5,800 pesos más 2,200 pesos de libros y la mensualidad es de 4,400, “pero a todos les dan beca del 40 por ciento, así que el pago mensual es de 2,200 pesos”, dijo don Antonio, padre de Eugenia. Además solo tienen que comprar una playera que cuesta 440 pesos y pueden llevar cualquier pantalón de mezclilla, “lo único que les exigen es que no lleven pantalones rotos”.

ESTADO DOTARA DE ÚTILES Y UNIFORMES

Los alumnos de educación básica desde preescolar, primaria y secundaria, recibirán útiles escolares para el ciclo escolar 2024-2025 y los alumnos de escasos recursos en municipios considerados como prioritarios, recibirán uniformes, dijo Andrés Medrano Maydon.

El director de planeación de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, dijo que los útiles escolares, estos serán entregados a todos los alumnos de educación básica, “son alrededor de 555 mil alumnos beneficiados”. Mientras que en el tema de los uniformes, se aplica el beneficio a 21 municipios, para los alumnos de educación básica, “estamos estimando el requerimiento para 47 mil alumnos beneficiados”.

ESCUELAS EN ‘BUENAS’ CONDICIONES

La Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), tiene contemplado incrementar la matrícula para el próximo ciclo escolar en un 2.5 por ciento, el ciclo 23-24 tuvo una matrícula de un millón 3 mil 335 alumnos, desde inicial hasta superior. Mismos que fueron atendidos en las 6,535 escuelas de todos los niveles que operan en el Estado, mismas que recibirán en unas semanas más a por lo menos un millón 100 mil alumnos en todos los niveles y modalidades. En estos días de vacaciones escolares, personal de la SET a través de la Subsecretaría de Planeación, está afinando el calendario de procesos, como el de la estructura ocupacional de cada escuela de educación básica, promoción de grupos e integración de alumnos, para determinar la cantidad de personal por escuela. Al iniciar el ciclo se hará un levantamiento estadístico en donde cada plantel cargará su estadística de alumnos, docentes y grupos, además de la revisión a la infraestructura física educativa para determinar las necesidades de infraestructura y mobiliario.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA