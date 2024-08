Ana Brenda Contreras externa su preocupación por la conducta de Adrián Marcelo

El reality show “La Casa de los Famosos México” generó revuelo nuevamente debido al “sinceramiento” que se realizó en lugar del posicionamiento. La dinámica cambió a causa de la nominación de todos los participantes y en respuesta hubo comentarios que dieron pie a debates en redes sociales a los que se han sumado figuras del medio artístico, como la actriz estadounidense Ana Brenda Contreras.

Vía X, red antes llamada Twitter, la protagonista de “Corazón indomable” emitió un mensaje para externar su preocupación por la conducta del generador del contenido Adrián Marcelo, quien lidera al cuarto Tierra del que también son parte Agustín Fernández, Araceli Ordaz (a) “Gomita”, Mariana Echeverría, Ricardo Peralta, Sabine Moussier y Sian Chiong.

Ana Brenda Contreras reacciona a los comentarios de Adrián Marcelo

Ana Brenda Contreras, de 37 años de edad, reaccionó como numerosas personas a la controversia que ha desatado Adrián Marcelo, ya que el originario de Monterrey, Nuevo León, expuso que el actor y comediante Arath de la Torre, líder del “Team Mar” está usando la ansiedad y depresión como recursos para victimizarse y empatizar con las personas, al igual que Gala Montes, quien tiene los mismos padecimientos.

Que dijo Ana Brenda Contreras de la conducta de Adrián Marcelo

Por lo mismo, la famosa expuso lo siguiente en un tuit: “Lo que ese señor está buscando es provocar un abuso reactivo, marquen mis palabras”. El comentario de la actriz ganó revuelo en X porque posteriormente, luego de la Gala de expulsión, Adrián Marcelo, de 34 años, volvió a confrontar a Arath de la Torre, de 49 años.

“Lo que ese señor está buscando es provocar un abuso reactivo, marquen mis palabras”, aseguró Ana Brenda Contreras al hablar de la conducta de Adrián Marcelo.

“En la vida real muchas personas viven eso en silencio, sin cámaras 24/7 y sin que todos puedan ver y empatizar con la víctima. Abuso a nivel nacional”, agregó Ana Brenda Contreras en el mensaje que emitió en su perfil de X para hacer un llamado a la televisora Televisa y la productora del programa, Rosa María Noguerón.

Lo que ese seńor está buscando es provocar un abuso reactivo , marquen mis palabras . En la vida real muchas personas viven eso en silencio sin cámaras 24/7 sin que todos puedan ver y empatizar con la víctima.

Abuso a nivel nacional. — Ana Brenda (@anabreco) August 12, 2024

Qué le dijo Adrián Marcelo a Arath de la Torre

Adrián Marcelo abordó a Arath de la Torre, quien accedió a hablar. La charla fue presenciada por el resto de los habitantes de “La Casa de los Famosos México”, así que Gala Montes igual interactuó con el regiomontano, ya que él la involucró en la conversación, aunque luego la acusó de ser parte de la plática cuando él no quiere hablar con ella.

“No me quieras ver la cara, tú solo eres la cara y eres un gran actor. Yo no estudié eso, tengo otras herramientas para llegarte a ti, ¿sabes de qué tienes abstinencia?, de adulación (…). Sigue haciendo eso y para mí no hay reglas. Me siguen picando y para mí no van a existir reglas ni ese contrato de por medio”, le dijo el generador de contenido a Arath de la Torre, encendiendo las alarmas en redes sociales porque numerosas personas indican que Adrián Marcelo es un riesgo para los participantes del reality show.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO