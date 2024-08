Captan aterradora figura en la carretera al pasar un fatal accidente

La comunidad de TikTok está más aterrada que nunca tras hacerse viral un video en el que un grupo de personas captaron la presencia de una misteriosa figura de la que aseguran, es la mismísima muerte, pues vestida de negro se encaminaba directo al lugar en el que minutos antes había ocurrido un fatal accidente. De acuerdo con lo que se comenta en la red, la presencia de este ser iba por las víctimas del incidente de tránsito.

Fue la cuenta de @susurrososcuridad la que compartió el video que dura poco más de un minuto, pero que resulta de lo más aterrador que cualquiera se pueda imaginar, ya que en las imágenes primero se muestra cómo un grupo de personas viaja dentro de su auto por una carretera poco iluminada por las altas horas de la noche en las que se encuentran. Allí se acerca a un accidente automovilístico en el que se alcanzan a ver dos tráileres, así como algunas personas paradas y esperando afuera.

Si bien es cierto que el incidente no parece verse de gravedad, lo que preocupó a muchos fue lo que ocurrió segundos después, ya que en la toma del video se escucha cómo las personas que captaron el momento seguían avanzando por la carretera preguntándose qué era lo que estaba frente a ellos. Mientras más avanzan, las luces de su unidad permiten que quede al descubierta la figura de la muerte que iba vestida con una túnica negra y se aproximaba al lugar del accidente.

En el video en cuestión los que grabaron comienzan a decir con desesperación “qué es eso”, “eso qué es”, “empezó a moverse” y “Dios mío, señor, se desapareció”, todo esto con mucha desesperación mientras ven cómo lo que sería la muerte pasa de un lado de la carretera a otro sin importarle que los autos siguen pasando.

Luego que se viralizó este clip en TikTok, los comentarios no se hicieron esperar por parte de quienes se mostraron asustados por las imágenes, además que otros contaron sus propias experiencias relacionadas a lo anterior y ni hablar de los que afirmaron que se trató de un mensaje. “Se llama pareidolia”, “a mí la muerte se me paró enfrente de la cama del hospital y me hizo señas de que no y se desvaneció contra la pared”, “creo que la muerte no es mala, es un ángel que recoge las almas de lo que ya le toca su deslino”, “la muerte solo la pueden ver las personas que van a morir” y “casi atropellan a la muerte”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO