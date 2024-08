Cuernos y uñas en Comapas

Hay temas que vuelven y el de las Comisiones de Agua y Alcantarillado (COMAPAS) es uno de ellos. Fue noticia a inicios de la administración actual por los absurdos candados que impuso el gobierno cabezón, por ser dichos organismos fuente de recursos para campañas y (peor) negocios de la élite albiazul.

En medios regionales circula la versión (créala o no) de que los hermanos de los cuernos se habrían adjudicado territorios como quien se reparte un botín, para sus voraces firmas factureras.

Al menor de ellos, que luego fue senador, le tocó el presupuesto de la UAT, las COMAPAS, algunos tesoros municipales y también instituciones educativas, verdaderas cajas chicas para uso discrecional de la familia, como ITACE, COBAT y CONALEP.

Este último fue tema aquí el pasado miércoles (https://is.gd/604Vsv). Aunque los manoteos en el COBAT no son menores. Cuestión de hacer cuentas, se trata de 62 planteles que dan servicio a más de 18 mil alumnos.

Pero el tema es COMAPAS y, siendo dependencias que administran servicios (agua, drenaje), la perfidia cabezona les impuso condiciones destinadas a obstaculizar (incluso, impedir) el relevo en las gerencias, pues solamente una mayoría calificada del Congreso podría relevar a sus titulares.



ROMPIENDO EL CERCO

De ahí la dificultad que va a encontrar el gobierno guinda cuando aterriza en octubre del 2022 y se plantea una renovación de cuadros directivos en dichas dependencias. Procedimiento que en otras condiciones habría sido tan fácil como disponer el recambio de mandos en cualquier jefatura o dirección.

Pero los azules modificaron las leyes para imponer requisitos y boicotear cualquier cambio. O, al menos, les permitieran ganar tiempo y extender gerentes y negocios privados más allá de la administración panista que los encumbró.

En diciembre de 2022, el gobierno de AMÉRICO logró anotarse un triunfo al recuperar el control de las COMAPAS mediante (1) la creación de una institución rectora, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y (2) la correspondiente reforma legal que le devolvió al titular del Poder Ejecutivo la facultad de nombrar a los gerentes, sin requerir mayoría calificada del Congreso.

Vino enseguida la renovación de los funcionarios responsables en cada ciudad, empezando por Tampico, logrando con ello retirar a los viejos cuadros amañados del PAN, cerrando la llave a sus socios factureros y (de paso) cancelando algunas cobranzas reporteriles afines al viejo régimen.



SAQUEO SISTÉMICO

Afloran los casos de punta a punta del mapa estatal, lo mismo en Tampico que en Llera, Miquihuana, Mainero, Méndez, Cruillas, Güémez, San Carlos, Padilla, Villa de Casas, Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Nuevo Laredo, entre tantos más.

Dentro de dicho proceso de actualización se observan desvíos que parecen repetir el mismo patrón en todo el estado, es decir, trafiques calculados para servir al “financiamiento de campañas” y apoyar a candidatos de Acción Nacional.

Desde contratos de adjudicación que jamás siguieron las vías de la respectiva Ley de Adquisiciones, hasta irregularidades en el pago de sueldos y compensaciones. Pero también retenciones de impuestos a empleados que luego no fueron declaradas al SAT.

El gerente de COMAPA en Victoria, ELISEO GARCÍA, ha presentado denuncias por presuntos delitos como son el ejercicio ilícito de servidores públicos, delitos de abogados, patrones y litigantes y los que resulten.

Tal manoteo en las finanzas del organismo provocó la acumulación de deudas por 400 millones de pesos, que en repetidas ocasiones dejaron sin energía eléctrica a dicha dependencia, para perjuicio de los usuarios.

Trapacerías que corresponden al gobierno local a cargo de XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI y PILAR GÓMEZ LEAL, en ambos casos, del PAN. El tema promete ser noticia en las semanas y meses por venir.



REVISIÓN CON LUPA

Y aunque la corrección empieza en 2022, la noticia es que una nueva etapa política se abre paso en el país y en el Estado permitiendo retomar asuntos pendientes en la agenda legislativa regional.

Quien está recuperando el tema es el diputado por Reynosa HUMBERTO PRIETO HERRERA, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, acaso el aliado más puntual que tiene el gobernador dentro del Congreso local en esta lucha contra la impunidad.

El acceso libre que tuvieron los operadores cabezones a los dineros de las COMAPAS explica en buena medida los triunfos electorales de dicho partido, si además recordamos que por igual metían manos y uñas en los presupuestos de las instituciones educativas arriba referidas (UAT, CONALEP, COBAT, ITACE).

El legislador ha logrado reinstalar el tema dentro de la agenda estatal, tras la apertura de una nueva carpeta de investigación a las irregularidades cometidas en dichos organismos de Agua Potable y Alcantarillado.

Cajas chicas en efecto, cuevas de ALÍ BABÁ y los cuarenta ladrones. Gerentes cabezones y parentela voraz sobre quienes ya obran denuncias en base al listado de anomalías detectadas por los auditores.

La limpia empezó en el otoño del 2022 y recobra vuelo hoy que MORENA refrenda su condición como partido hegemónico en México y Tamaulipas, con mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en la entrante 66 legislatura local.



POR CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

