Otra vez el principal destino

No diré nada, pero habrá señales, parece ser el grito silencioso que dan políticos y servidores públicos en el arranque furtivo de las hostilidades, parece temprano, el gallito anda madrugador, pero les dieron cuerda para estar presentes en los eventos estrellas en el futuro.

En algunos municipios es muy claro que les dieron cuerda, como en ciudad Victoria, donde nadie entiende la estrategia de darle cuerda a un traidor como JORGE “El Tico” GARCÍA.

En las imágenes que nos presentan sobre la gira que realiza acompañado del alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ, es evidente que no le cae nada bien la presencia del empresario que de manera traidora pretendió quitarle la candidatura.

Es más, hasta lo mencionan en el último párrafo, pues comprende que no tiene nada que hacer en sus recorridos, lo metieron con calzador para inaugurar el inicio de la carrera en ciudad Victoria, pero ponen en desventaja a los panistas-priístas que todavía no reaccionan de la derrota que les propinaron en el estado, pero que en la capital no es tan apretada.

Eso sí, su candidato ÓSCAR ALMARAZ SMER supo perder, por lo que no impugnó el proceso a pesar de los malos consejos que recibió, demostró ser un caballero de la política.

Pero, no sólo en ciudad Victoria, también el senador JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien desde hace días recorre la entidad con diversos y vagos pretextos. Sin permiso ni aviso pretende mantenerse entre aquellos que sueñan con vivir frente a Plaza Campestre.

JR es Senador, pero ganó la reelección con el apoyo del ex secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, por ser el encargado de vigilar los negocios en Tamaulipas, particularmente el cruce de mercancías por aduanas y manejo de recursos de algunas delegaciones federales.

De hecho, JR intentó enviar a uno de los suyos para quitar a LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ, en la coordinación de delegaciones federales, pues le estorba para sus planes del año Hidalgo.

Tampoco pasa desapercibida la senadora electa por la entidad, OLGA SOSA RUIZ, creando una especie de corazón al estilo de ENRIQUE PEÑA NIETO, que pretende sea su carta de presentación ante los tamaulipecos.

Este fin de semana estuvo en Jaumave, donde encabezó una asamblea informativa para presentar el paquete de reformas constitucionales que presentan ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y CLAUDIA SHEIMBAUM.

OLGA SOSA cuenta con el respaldo de la dirigencia de Morena, por ello en esta actividad fue acompañada del alcalde MANUEL BÁEZ y del Presidente del Consejo Político de Morena, RÓMULO PÉREZ, que le reunieron a la estructura del partido en el municipio para presentar un informe de las propuestas presidenciales.

En ese sentido, explicaron que destacan las reformas en materia de pensiones que tiene el objetivo de dignificar el retiro de las y los trabajadores que durante su vida cotizaron en el IMSS e ISSSTE.

La intención es que con la reforma los trabajadores se retiren con el último salario recibido, siempre y cuando estén por debajo del salario promedio del IMSS.

“Es justo que si trabajas toda una vida, puedas tener un retiro digno, que aporte calidad de vida”, dijo OLGA SOSA.

Ahora acompañada de ROMULO PÉREZ, un agente de doble propósito, quien es Subsecretario de Gobierno y líder de Morena, pero que suela con más espacios y representatividad, igual que OLGA, TICO, JR y otros que nunca están quietos.

Todo sin olvidar, las constantes apariciones y mensajes de la Secretaria de Finanzas, ADRIANA LOZANO

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

