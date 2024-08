Zambada: nadie supo, nadie sabe

El asunto Ismael Zambada está cada vez más enredado. Parece que ninguna autoridad tiene información cierta o procura mantenerla en secreto. Versiones van y vienen y por lo mismo, la opinión pública está convencida de que el propósito es engañarla hasta que el caso forme parte del olvido. ¿Qué hay en el fondo?, tal vez nunca lo sabremos.

La aprehensión, traición, entrega u lo que haya sido del mentado personaje es tema de moda. Con mayor razón si los últimos trascendidos involucran a gente importante como Rubén Rocha Moya gobernador morenista de Sinaloa. En este sentido el abogado de “el mayo” asegura que su cliente acudía a presunta cita con el señalado político que resultó una trampa para ser secuestrado y conducido a EU. La policía de allá dice que no esperaba tamaña sorpresa. ¡Haga usted el recabrón favor¡. (Disculpe la expresión, pero seguramente los gringos son tan pendejos como para no tener todo arreglado).

Resulta imposible imaginar que el protagonista de esta historia se expusiera a una fácil detención cuando por décadas ha permanecido lejos del brazo de la justicia. Y luego ser conducido de la mano por uno de los hijos de “el chapo” Guzmán, considerado enemigo irreconciliable al igual que sus hermanos. Total, que esto se convirtió en laberinto sin salida para el entendimiento ciudadano.

En cuanto a Rocha Moya, ipso facto recibió apoyo y aval de buena conducta tanto de AMLO como de doña Claudia quien, a propósito, celebra en distintos foros su triunfo anunciado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF por sus siglas en español). Recibirá el documento respectivo el día 15 del mes que transcurre.

Por supuesto la oposición aprovecha para arrojar lodo acusando a Morena de “narco-partido”. Lo hizo Xóchitl Gálvez desde las cenizas a que está reducida después de su fracaso electoral y el abandono por parte de los partidos y sus dirigencias, además del sector empresarial, que la patrocinaron. No extraña que Claudio X. González se arrepienta de haberle invertido tanto a la alianza maldita para ser arrollados por la aplanadora de AMLO. ¡Y en qué forma!

Mientras tanto, terminan los juegos olímpicos y México se queda con las ganas de obtener medalla de oro. En cambio, Guatemala país pobre, atrasado e innumerables problemas de todo tipo, sí logró la envidiable presea. Los mexicas ubicados en el 65 lugar, el país vecino en el 60. Lo anterior provocó el enojo de Ana Gabriela Guevara quien como titular de CONADE ha hecho exactamente lo contrario al objetivo de impulsar al deporte en todas sus especialidades.

Es del conocimiento público que los atletas nacionales hacen milagros para sobrevivir frente a la mezquindad de Ana Gabriela quien con la mayor frialdad retiró becas y apoyos económicos, obligándolos a recurrir a la caridad pública a efecto de asistir a eventos que ayuden a su desarrollo. El resultado no pudo ser otro. Los deportistas sufren, pero la funcionaria disfruta sus privilegios. Así se constató en Paris a donde acudió con un selecto grupo de favoritas(os), que se la pasaron “chévere” a costa del erario que maneja a su antojo. Cierto es que existen denuncias en este aspecto que seguramente serán enviadas al archivo muerto gracias a que cuenta con la simpatía de AMLO.

Lo bueno es que Gabriela no repetirá en el cargo, según recién dejó entrever La Jefa Sheinbaum. ¡Solo eso faltaba!.

SUCEDE QUE

Ojalá y la próxima legislatura local de presunta tendencia “humanista”, elimine el llamado “manifiesto” que como parte del pago predial significa injusta sangría a la de por si deteriorada economía familiar. Fue inventado en la época del PRIAN que debe desaparecer por la sencilla razón de que es un abuso más del neo porfirismo…Por otra parte, ¿qué onda con Edgar Danés Rojas,?. Él es presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas y ha sido noticia los últimos días.

Y hasta la próxima.

POR MAX ÁVILA