La PROFECO revela cuáles son las marcas de mayonesa que no pasaron el control de calidad

MÉXICO.- El elemento clave para un buen sándwich es sin duda la mayonesa, este rico alimento graso que le imprime sabor a nuestros alimentos. Pero la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) descubrió en su estudio de calidad que algunas marcas mienten por convivir y no cumplen lo que prometen. Si quieres saber cuáles fueron te dejamos la información.

¿Cuáles son las marcas de mayonesa que NO recomendó la Profeco?

De acuerdo con la dependencia pública, se analizaron cerca de 24 marcas, 9 de mayonesas, 9 de aderezos, 5 de ellas reducidas en grasa y 1 aderezo tipo mayonesa. Durante las pruebas se analizó contenido neto, proteína, grasa, acidez, sodio e información veraz en la etiqueta, tras ello estos fueron los resultados.

Best Foods Real: uno de los productos que no pasó la prueba porque no tiene información precisa de su contenido, su costo es de 67 pesos y declaró tener 473 ml cuando en realidad incluye 428 ml, nivel de sodio 589 mg.



Heinz de 370 g: con un precio de 53 pesos este alimento no pasó la prueba al no tener la información correcta para el consumidor. En su contenido no cumple, de hecho la dependencia gubernamental señaló que no comprobó que estuviera elaborada con ingredientes de alta calidad y no incluyó ‘sabor limón’ en los azúcares añadidos.



Heinz 170 g de 26 pesos: una vez más la marca con sede en Pittsburgh, Pensilvania no alcanzó los estándares de calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor. El estudio de calidad reveló que no cuenta con información precisa, no cumple con el contenido impreso en la etiqueta, no demostró tener un sabor casero y no cumple con el mínimo de proteína exigido por la Norma Mexicana para afirmar que es una mayonesa reducida en grasa.



¿Cuáles fueron las pruebas que realizó la Profeco a las mayonesas? Te contamos

La organización pública sostuvo que el estudio de calidad estuvo definido por el sistema de etiquetado frontal, denominación, lote y fecha de caducidad, contenido neto, ingredientes, declaración nutrimental y otras pruebas como averiguar si está dentro de los niveles permitidos de pH, grasa y sodio.

Asimismo destacó que las mayonesas industrializadas están hechas de un 65 por ciento mínimo de aceite vegetal, el 6 por ciento de jugo de limón (en ocasiones puede no contenerlo) aditivos alimentarios, colorantes, saborizantes, yema de huevo, azúcares, vinagre entre otros ingredientes.

Con esta información compartida por la Profeco, tendrás todos los elementos para la próxima vez que vayas al súper comprar la mejor mayonesa del mercado y evitar aquellas que no cumplen con la Norma Mexicana que regulariza los alimentos.

CON INFORMACIÓN DE RADIO FORMULA