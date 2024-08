Pepillo Origel se lanza contra Ricardo Peralta

El famoso conductor, Juan José Origel, conocido como “Pepillo”, dio de qué hablar en el mundo de la farándula después de amenazar con dejar un programa de televisión si se encuentra con Ricardo Peralta, uno de los participantes más polémicos en “La Casa de los Famosos México”.

En plena transmisión del programa “Con Permiso”, el experto en temas de la farándula expresó su molestia con Ricardo Peralta. Instantes después les hizo saber que si era invitado al foro prefería no estar presente, demostrando que no lo quiere ver ni en pintura.

¿Pepillo Origel y Ricardo Peralta se llevan mal?

En la reciente transmisión del programa “Con Permiso” los conductores, Martha Figueroa y “Pepillo” Origel platicaron con Shanik Berman, la segunda eliminada de “La Casa de los Famosos México”. La periodista de espectáculos habló sobre su experiencia dentro del reality show más controversial de este 2024.

Después de eso los tres dieron sus pronósticos sobre el ganador de “La Casa de los Famosos” y fue en ese momento donde “Pepillo” Origel expresó que no quiere ver en persona a Ricardo Peralta. El exconductor de “La Oreja” aseguró que si el creador de contenido iba al programa, él mejor se iba.

“Donde gane Ricardo agarró y me voy. No lo quiero aquí. Ese día no vengo”, dijo.

Al escuchar la declaración de “Pepillo” Origel, Martha Figueroa y Shanik le pidieron que se quedara en su lugar para explicar el motivo de su rivalidad con Ricardo Peralta. Sin guardarse nada el conductor dijo que simplemente no lo quiere ver, por lo que seguramente no irá el día que se encuentren.

¿Qué hizo Ricardo Peralta en LCDLF México?

Ricardo Peralta es participante de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”. En las primeras semanas de competencia el creador de contenido se robó los reflectores por posicionarse a favor de que salieran Mario Bezares y Karime.

Dentro de la competencia Ricardo Peralta ha estado demasiado cercano al actor, Sian Chiong, e incluso ventiló que estaba sintiendo cosas. Sin embargo el protagonista de telenovelas pidió no caer en rumores, pues únicamente son buenos amidos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO