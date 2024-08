Abuelita de Altamira cumple su sueño de terminar la primaria

ALTAMIRA, TAM.- A sus 82 años de edad, la señora Evangelina González Morales logró terminar su primaria, a través del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos en Altamira.

Fue su hija Kary Mendoza quien publicó su historia en las redes sociales y en donde los usuarios destacaron el empeño y dedicación que tuvo para concluir sus estudios.

“Mi mami recibiendo su certificado de primaria a sus 82 años, Eva González Morales”.

En su publicación detalló que una vez le preguntó a su mamá qué le hubiera gustado hacer en su vida y la respuesta fue la de terminar por lo menos la primaria.

“La entendí perfectamente porque en su momento yo no pude cursar una carrera por distintos motivos y circunstancias que en ocasiones solo son pretextos o miedo a lo desconocido, pero cuando me decidí pude terminar la licenciatura y no conforme una maestría, y hoy veo la cara de mi mami y entiendo esa alegría y satisfacción que se siente en el corazón cuando realizas tus anhelos, nunca es tarde, solo se requiere de valor y decidirse a comenzar. Dios se encarga de abrir caminos para poder lograr nuestros sueños. Mamá estudió la primaria a través del ITEA”, expresó Kary Mendoza en la publicación que tiene más de 70 comentarios de felicitaciones.

POR OSCAR FIGUEROA