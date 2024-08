AVON se declara en bancarrota; ¿Qué pasará con el negocio en México?

MÉXICO.- Avon Products, Inc. (API), holding no operativo con sede en Estados Unidos de la marca de productos de belleza Avon, se declaró en bancarrota para hacer frente a su deuda y pasivos heredados por la ola de demandas que alegan que el talco en algunos de sus productos provoca cáncer.

La sociedad, que controla las entidades operativas de la marca fuera de Estados Unidos, inició de manera voluntaria los procedimientos para acogerse al Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras del distrito de Delaware, un recurso que le permite renegociar su deuda mientras continúa funcionando.

Esto, luego de que el holding incurriera en gastos por más de 225 millones de dólares para defenderse de las demandas por lesiones personales y pagos de acuerdos relacionados con las reclamaciones derivadas de la venta de productos de talco, situación que dejó a la entidad sin liquidez suficiente.

Y aunque a la fecha API cree que las reclamaciones por talco carecen de fundamento, la compañía reconoce no tener suficiente dinero para litigar y resolver los cientos de casos en su contra, mismos que esperan continúen en aumento ante la ausencia de un acuerdo de solución entre las partes.

“Antes del comienzo de estos casos del Capítulo 11, los deudores utilizaban sus mejores esfuerzos para gestionar los pasivos relacionados con las reclamaciones de talco”, declaró Philip J. Gund, director de reestructuración de la compañía, según documentos legales a los que MILENIO tuvo acceso.

Natura al rescate

En su calidad de acreedor mayoritario, Natura &Co, fabricante brasileño de cosméticos que en 2020 adquirió API, firmó un acuerdo para comprar las participaciones de capital en las operaciones no estadunidenses de la compañía por 125 millones de dólares en forma de oferta de crédito.

Como parte de su oferta, la firma con sede en Brasil comprometió hasta 43 millones de dólares en financiamiento deudor en posesión que proporcionará suficiente liquidez para que API cumpla con sus obligaciones durante el proceso de venta.

Asimismo, Natura anunció que renunciará de forma irrevocable a cerca de 530 millones de dólares en capital de deuda garantizada.

En este sentido, el CEO de la firma brasileña, Fabio Barbosa, expresó su apoyo a la medida adoptada por API al considerarla un paso importante en sus esfuerzos para simplificar la estructura y proporcionar más autonomía a las unidades de negocio de Avon.

“La acción de hoy y la venta propuesta de las operaciones de Avon fuera de Estados Unidos maximizará el valor de nuestros activos y nos permitirán abordar nuestras obligaciones de manera ordenada”, dijo citado en un comunicado John Dubel , presidente de API.

¿Quiebra afectará al negocio de Avon en México?

Natura &Co aclaró en un comunicado que el procedimiento de bancarrota está restringido a API, por lo que no se esperan impactos en las operaciones de la marca Avon fuera de Estados Unidos, incluyendo su mercado en México y Latinoamérica.

“Los negocios operativos de Avon fuera de Estados Unidos, que continúan avanzando en iniciativas estratégicas, no son parte de los procedimientos del Capítulo 11, y las cosas siguen igual en los mercados internacionales de Avon”, subrayó a su vez el holding.

En lo que respecta a sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, éstas no no se verán afectadas toda vez que están a cargo de The Avon Company, entidad independiente sin afiliación a API.

Fue en 2016 cuando The Avon Company se separó de API a nivel mundial y desde entonces opera de manera independiente en esos tres países. Un divorcio que se consumó en 2019 cuando la empresa de productos de belleza y cuidado personal coreanos LG Household & Health Care Ltd. adquirió el negocio de Avon en América del Norte.

“Entendemos que hay confusión sobre nuestra estructura comercial y queremos asegurarles a nuestros representantes y clientes que The Avon Company está operando como siempre”, dijo Sun Moon, director ejecutivo de la empresa.

Avon fue fundada en 1886 en Nueva York, Estados Unidos, por David H. McConnell bajo el nombre de California Perfume Company (CPC). A partir de entonces se plantó el objetivo de darle independencia a las mujeres a través de la venta de cosméticos y productos de belleza por catálogo.

Ganancias de Natura superan expectativas

En el segundo trimestre del 2024 el fabricante brasileño de cosméticos Natura &Co reportó ganancias de su negocio principal mejores de lo esperado, aunque vio su cuenta de resultados afectada por las amortizaciones debido a que su filial estadounidense Avon Products, Inc. solicitó la protección por quiebra.

Así, Natura obtuvo unos ingresos netos por unos mil 340 millones de dólares en el periodo comprendido entre abril y junio de este año, 5.4 por ciento más que en 2023, por encima de los previsto por los analistas encuestados por LSEG.

En tanto que la ganancia ajustada antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de la compañía aumentó 14.2 por ciento a unos 147 millones de dólares.

“Comenzamos a ver una mejor tendencia en la dinámica de la línea superior, reflejando un fuerte desempeño de la marca Natura, con Brasil y México acelerando el ritmo”, dijo el CEO de la firma, Fabio Barbosa.

