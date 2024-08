Exigen cuentas a directora de secundaria en Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El ciclo escolar 2024-2025 todavía no empieza y en una secundaria de Altamira, padres de familia denunciaron presuntos malos manejos de las cuotas escolares por parte de la directora.

Madres de familia de la Secundaria General Número 2 “Joaquín Contreras Cantú”, ubicada en el fraccionamiento Los Prados, protestaron para exigir cuentas claras.

“Estamos aquí para exigir cuentas claras desde hace muchos años y en lo personal he visto que se condiciona la entrada de los muchachos si no pagas y eso no debe de ser”, indicó la madre de familia, Ana Lizbeth Torres Hernández.

La secundaria tiene una matrícula superior a los dos mil alumnos en los dos turnos, mientras que la directora Leticia Miranda, tiene más de ocho años al frente del plantel.

“Son 36 salones con un promedio de 34 alumnos y es la misma directora, no rinden cuentas y la directora siempre da vueltas y vemos que entra mucho dinero, pero no vemos ningún beneficio”.

La inconforme mencionó que no se han hecho cosas notorias en la secundaria, que los sanitarios están en malas condiciones, que las fallas son frecuentes.

“La directora llegó desde hace ocho años y nunca ha hecho nada, la directora se llama Leticia Miranda, tenemos muchas fallas en la secundaria”.

La señora Adriana del Rosal, agregó que la directora siempre les ha querido ver la cara y “una servidora estuvo como vocal de la mesa directiva y nos dijeron que nosotras teníamos que tener contentos a los padres de familia para que no se exaltaran y dejaron de llamarnos”.

La petición de las madres familia es que haya una verdadera rendición de cuentas, toda vez que nunca les han mostrado alguna nota, mucho menos una factura.

Por ciclo escolar, los papás pagan 650 pesos de inscripción y 100 pesos de exámenes, aunado a otras aportaciones.

“El Crede dice que ya se hicieron cuentas, la directora nos hizo creer que ya se habían rendido cuentas en mayo y eso es mentira, en tres años nunca hemos asistido a una reunión”

Adriana del Rosal, aseguró que la directora amenaza a los padres de familia, que si ellos alzan la voz, tomarán represalias con los estudiantes.

“Nos unimos, hicimos un grupo, enviamos mensajes a las madres de familia y les pedí que me apoyaran y ahorita estamos pidiendo que no se paguen las cuotas, pero los están obligando y pedimos que no lo hagan hasta que rindan cuentas”.

Se calcula que por ciclo escolar, ingresa a la secundaria un monto superior al medio millón de pesos.

“Solamente dicen gastos varios, 50 mil pesos en gastos varios y nunca presentan facturas de los gastos, jamás han mostrado una nota, lo que estamos pidiendo es una rendición de cuentas, pero que sean claras y que estén todos los padres de familia”, terminó.

Por. Óscar Figueroa

La Razón