Pendientes de resolver, 7 mil expedientes de la desaparecida Junta Federal 39

TAMPICO, TAM.- Sin resolver se encuentran 7 mil expedientes de la desaparecida Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 39.

Todo los expedientes pasaron a la junta 37 con sede en la capital del estado, expresó Marco Antonio Serrano Montalvo, presidente de la Barra Mexicana de Abogados.

La situación podría complicarse aún más, de darse también el cierre de la junta federal de Reynosa ya que pasarían a la 37 de Ciudad Victoria los expedientes respectivos.

Consideró que lo anterior crearía un cuello de botella.

El cierre de la junta 39 era algo que ya estaba anunciado, luego de la reforma a la ley laboral que trajo como consecuencia la creación de los Tribunales de Justicia Laboral y los Tribunales Federales Laborales.

“Desaparece la junta 39 como han desaparecido en otros estados paulatinamente, Tamaulipas fue de los últimos que acogió el tema de la instauración de los tribunales, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y eso llegó”, mencionó.

“Desaparece la 39 y una junta auxiliar de ciudad Victoria que es la 37 absorbe los expedientes que estaban aquí, recordemos que a diferencia de esta reforma acá sí se estableció, traían casi 7.mil expedientes de rezago la junta federal 39, tenían que terminarse de tramitar, están inconclusos, se los lleva la junta 37 que tenía mil, ya tiene ocho mil”, explicó.

Hay muchos expedientes en espera de laudo y otros a los que le falta alguna prueba, algún cierre de instrucción.

Por Benigno Solís/La Razón