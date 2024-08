Monica, Erasmo y Armando Con Claudia

Los alcaldes electos de la zona sur de Tamaulipas se reunieron con la próxima presidenta de este país: Claudia Sheinbaum.

Y es que hicieron una pachanga de la entrega de la constancia, por parte del Tribunal Federal Electoral, a la ahora candidata ganadora, que la acredita como la primera mujer que estará recibiendo la banda presidencia tricolor.

Ahí estuvo el Gobernador, Américo Villarreal, junto a los alcaldes electos, Mónica Villarreal y Armando Martínez, mostrando su total respaldo a la Doctora, y su voluntad de trabajar de la mano con ella.

Fueron 36 millones de mexicanos los que dieron su voto a los guindas en las urnas del pasado 2 de junio, donde se sepulto el hecho de que estaba difícil que una mujer llegara a la presidencia, pero ya vimos que no.

Es un hecho que a Tamaulipas como a Tampico, Madero y Altamira le irá muy bien con Sheinbaum, pues más allá de que son del mismo partido, tanto AVA, como Erasmo, Mónica y Armando, tienen una excelente relación con la próxima presidenta.

Serán parte de los consentidos del próximo sexenio y eso se verá cristalizado en obras y acciones que generen cambios como modernización en los próximos seis años.

A partir del primero de octubre de este año empezará otra nueva historia en México, donde es un hecho, que al estado le irá bien.

Erasmo González publicó en sus redes sociales que a la urbe petrolera que le irá muy bien con la señora presidenta, mostrando su interés de trabajar de la mano con ella y en el mismo sentido lo hizo Mónica Villarreal Anaya.

Mientras que Armando Martínez mencionó públicamente que el pueblo de Altamira será el aliado del próximo Gobierno Federal y que confía en que el municipio recibirá los apoyos necesarios para seguir modernizándose.

Será la primera ocasión que los tres niveles de Gobierno: Federación, Estado de Tamaulipas y las siete ciudades más importantes del estado: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria, y el área conurbada, sean guindas.

En teoría, eso, debe de estar generando y facilitando la llegada de recursos, por todos lados, y no hay pretexto parea que se aceleren los avances que se requieren en transporte, infraestructura turística y más pavimentaciones.

Armando fue reelegido, por lo que se mantiene trabajando por su ciudad, una ciudad que ya cambió y es para bien, los resultados se notan desde el faro de ciudad Madero en la zona de las escolleras.

Mientras que Mónica ha estado organizando su equipo para poder entrar con todo a generar las condiciones que se requieren para que Tampico siga avanzando y que cada vez más se consolide como un atractivo turístico.

Y Erasmo González no ha perdido el tiempo y está planeando cada una de las acciones que estarán aplicándose desde el primer día de su Gobierno, pues a Madero le urge trabajo y muchos resultados.

DIONISIO DEJA LA UT …¡LLEGA AL TEC DE MADERO!

Después de un año nueve meses de estar al frente de la Universidad Tecnológica de Altamira, Dionisio Cruz Guerrero, deja a partir de este día la Universidad Tecnológica y asume la dirección del Tec de Madero.

Dionisio estará tomando protesta durante la mañana de este viernes para tomar las riendas de esta institución, que es una de las más importantes del estado de Tamaulipas.

Hay que reconocer que en tan sólo casi 22 meses que estuvo al frente de la UT generó muchos resultados y logros, hoy la escuela que estaba perdida entre el Puerto Industrial: “Es otra”.

Logró la transformación de esta institución con cada uno de los eventos y acciones que llevó acabo, es un hecho… ¡Lo van a extrañar en la UT!

Hasta el momento es todo.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO