Potro envía contundente mensaje a Gomita tras su eliminación de LCDLFMx

Quién también es una de las participantes que más resuena en las redes sociales, pues sus declaraciones han sido de las críticas de muchos usuarios en redes sociales, por lo que aún hay quienes quieren que salga de la Casa de los Famosos México, así como lo dijo Potro en su última declaración.

“Después de lo que me he enterado de Gomita, me encantaría que saliera y sufra todo lo que yo estoy sufriendo, con eso te digo todo. Pues la neta es que el ‘hate’ está duro, muy duro, afortunadamente conmigo ha estado moderado, pero yo he visto comentarios de Gomita. Si lloró porque le dije ‘Mamá Coco’, deja que salga, vas a ver cómo se va a poner”, dijo Potro.