Arath de la Torre revela más detalles del pleito entre Mariana Echeverría y Faisy

CIUDAD DE MÉXICO.- Faisy y Mariana Echeverría desde hace unos meses han estado distanciados y aunque ambos no han emitido muchos detalles sobre la razón por la que esto ocurrió, el tema sigue dando de qué hablar, sobre todo ahora que la conductora se encuentra en un reality show con varios famosos.

Antes de ingresar al reality show en el que actualmente participa, Mariana Echeverría reveló en diversas entrevistas que su amistad con Faisy por ahora no estaba en los mejores términos. La presentadora afirmó que había decidido tomar distancia de él por su salud mental, lo cual desató una serie de especulaciones y comentarios en el medio.

Estas declaraciones pusieron a Faisy en una situación incómoda, ya que en cada encuentro con la prensa se le preguntaba sobre el tema, algo de lo que él prefería no hablar desde el inicio.

Faisy cuenta por qué se habría distanciado de Mariana Echeverría

Recientemente, Faisy, conductor principal del programa Me Caigo de Risa, explicó en una entrevista que él mismo decidió alejarse de Mariana Echeverría en todos los sentidos porque ya no se sentía cómodo con ella.

“Cuando era productor ejecutivo de Faisy Nights fue cuando tomé la decisión de seguir porque no me la pasaba bien. Yo no puedo sacarla ni no sacarla (de Me Caigo de Risa), eso está en manos de la empresa y del productor. Lo que sí puedo decir es que, cuando alguien no está cómodo en un lugar, se tiene que mover. No vinimos a aguantar”.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una confirmación sutil de las actitudes negativas atribuidas a Mariana Echeverría, actitudes que, según algunos, ha manifestado también dentro del reality show

A pesar de la ausencia de una declaración directa, Arath de la Torre, otro conocido conductor, ha confirmado que Faisy no tiene nada positivo que decir sobre Mariana, e incluso señaló que ella perdió el cariño que él le tenía.

Arath de la Torre da más detalles del pleito entre Faisy y Mariana Echeverría

Arath de la Torre, quien participa en el reality show junto a Mariana Echeverría, hace unos días, mientras realizaba tareas de limpieza en el cuarto Mar del programa, comenzó a quejarse de las actitudes de Mariana Echeverría, mencionando una conversación previa con Faisy.

“Esa señora de verdad… ¡Ay Faisy, con razón te entiendo! Platicamos la otra vez. Toda la pin… razón”, expresó Arath, dando a entender que las advertencias de Faisy sobre Mariana eran ciertas.

Y ahora, Arath reveló que conoce bien la historia detrás del conflicto entre Faisy y Mariana, aunque prefirió no compartir detalles específicos.

“Yo me sé la historia de Faisy, no la voy a contar. Porque confirma lo que estamos viviendo. (…), porque todo lo que yo estoy viviendo ahorita coincide con lo que estamos viviendo aquí”, comentó Arath.

Además, Arath advirtió que las acciones de Mariana Echeverría podrían tener consecuencias para su futuro profesional.

“Que tenga mucho cuidado con lo que hace porque solita se puede quedar sin trabajo allá afuera. Yo sé la historia del lado de Faisy, me lo contó en corto bien como un caballero, pero todo lo que estamos viviendo ahorita pasó allá”, señaló.

