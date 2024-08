La 4T, vuelve a hacer historia

Medios informativos más influyentes del mundo reconocieron el triunfo y la llegada al gobierno de México de la primera presidenta de la República en 200 años, sin duda un acontecimiento histórico para la vida pública del país.

The Washington Post, The New York Times y The Walt Street Journal, los tres de los Estados Unidos, igual que The Guardián, de Inglaterra, Le Monde, de Francia y El Clarín, de Argentina, entre otros, publicaron en primera plana el ungimiento de presidenta electa de Claudia Sheinbaum y la foto de la elegida en la portada.

“Solo la derecha (mexicana) -dice el Diario El País, de España al aludir al acontecimiento-, tiene cerrados los ojos ante la brutal evidencia de su derrota”.

Como dice su lema “Juntos haremos historia”, el Movimiento Regeneración Nacional, creado por el presidente López Obrador en 2014, no solo puso fin al monopolio bipartidista que impulsaban el PRI y el PAN para evitar la llegada de un candidato de izquierda a la presidencia, sino que logró llevar a la silla presidencial a una mujer y acabar con el patriarcado político de dos siglos.

INICIARA TRANSICIÓN EN MADERO

En temas locales, por otra parte, mañana lunes a partir de las nueve horas iniciará el proceso de entregarecepción del municipio de ciudad Madero.

Según dio a conocer el presidente electo, Erasmo González Robledo, en ese momento se presentará el comité de enlace que tendrá a cargo la revisión y contable los inventarios del ayuntamiento saliente.

El proceso, señaló el sucesor del alcalde Adrián Oseguera, se realizará conforme a lo dispuesto por la ley y de manera transparente de cara a los ciudadanos.

PROSPECTOS DEL 2028

Cambiando de temática, aunque todavía resulta prematuro hablar del caso, son tres los principales posibles prospectos que llegado el momento, si las circunstancias son propicias, los que buscarán la candidatura de gobernador en los comicios de 2028.

En las filas de Morena, partido que gobierna la entidad federativa desde el 2022, encabeza la lista de los presuntos la senadora electa Olga Sosa Ruiz, en tanto que en las del PAN, el más destacado de los eventuales interesados es el diputado federal electo y aun alcalde de Tampico, Chucho Nader.

Otro miembro distinguido de la 4T de Tamaulipas que también figura en la relación de los posibles participantes en la disputa del cargo del gobernador Américo Villarreal que estará en juego dentro de cuatro años, es el alcalde de Madero y diputado federal electo, Adrián Oseguera Kernion.

Más aquellos que todo indica que se agregarán a medida que se acerca la fecha electoral, como la senadora cabecista Imelda Sanmiguel Sánchez y el exgobernador Eugenio Hernández Flores, este con la camiseta del Verde que utilizó en la pelea por la senaduría del 2 de junio.

Sin descartar, por supuesto, algún priista iluso y desubicado que no pierde la esperanza de la resurrección del tricolor, como la diputada local plurinominal, Paloma Guillén Vicente, quien parece que no se ha dado cuenta de que Revolucionario Institucional padece una enfermedad incurable y mortal en fase terminal.