Recurren pacientes a medicina privada

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Los servicios de salud pública aun resultan insuficientes, ante las constantes carencias que enfrentan tanto los que ofrece el nuevo modelo del IMSS Bienestar, el IMSS ordinario, el ISSSTE y otras instituciones federales como Pemex.

De manera particular, la insuficiencia obliga al usuario a recurrir a las consultas de farmacia que ofrecen diversos servicios a ‘módicos’ precios. Un reporte del Instituto Nacional de estadística Geografía e Informática (INEGI); señala que en el estado, con un una población de poco más de 3.5 millones, tiene más de 2.8 millones de personas que son derechohabiente a algún servicio de salud.

De ese total, el 26 por ciento, cerca de 800 mil tamaulipecos, que antes recibía atención a través del Seguro Popular y luego por el INSABI, hoy son atendidos por el IMSS Bienestar.

Es el IMSS ordinario, el seguro de la clase trabajadora, la que atiende la mayor parte de la población, con más de 1.7 millones de personas derechohabientes por ser trabajadores y sus familias, por ser beneficiarios.

Sin embargo, pese a que la población tiene algún servicio de salud, las carencias en materia de infraestructura, equipamiento médico y personal, sigue siendo el talón del Aquiles para ofertar el servicio de calidad al que aspira cualquier ciudadano.

La capacidad de recurrir a la atención médica privada apenas supera el dos por ciento de la población, con apenas 70 mil personas que tienen capacidad económica para cubrir un la atención de un nosocomio privado. Mientras que unos 90 mil tamaulipecos, es decir el 3.2 por ciento, tiene acceso a una atención médica, por tener contratado o tener acceso a un seguro de gastos médicos mayores.

SIGUEN BATALLANDO

Aunque se ha invertido en la compra y renovación de equipamiento, en el caso de tomógrafos, de mastógrafos, equipos para hemodiálisis, medicamentos e insumos para laboratorio y rayos X, para tener acceso el usuario aún debe comprar por su cuenta los materiales necesarios para recibir un servicio básico.

“En el ISSSTE para que te hagan la mamografía, debes llevar el CD para que te graben el resultado, porque no tienen ellos”, dijo Norma Herrera, aunque eso es un avance, porque antes no tenían el equipo y te mandaban a la UNEME.

“No tienen nada, no tienen equipos, a mí me mandaron con mi cuñado al regional, porque no le podían hacer los estudios en la cabeza”, dijo Luz García, luego de enfrentar una crisis con su pariente que sufrió un derrame cerebral. Los problemas renales, que son de los más recurrentes en pacientes con diabetes e hipertensión, provoca una demanda elevada de servicios de hemodiálisis y diálisis, sin embargo pese a un equipamiento este año, no es suficientes, se trabaja en tres turnos y siguen saturados.

Además de los hospitales y clínicas del IMSS, el ISSSTE, SEDENA y PEMEX, en el IMSS San Luisito, la insuficiencia es tal, que unos estudios de laboratorio no se están programando este año, la agenda está llena, el usuario debe esperar a 2025 o bien hacerse los estudios privados y llevarlos a su médico.

Para mitigar en parte los problemas de salud menores, los demandantes de atención médica han optado por la consulta de farmacia, ‘modelo’ que sigue tomando vuelo.

Mientras que en sus inicios el servicio lo ofertaba solo la farmacia Simi, que actualmente cuenta ya con una variedad de servicios, la consulta de farmacia fue retomada por otras farmacias de cadenas como Benavides, del Ahorro y hasta la Guadalajara.

El boom de los consultorios de farmacia se avivó desde 2019, cuando se estableció en México un mayor control de la venta de antibióticos solo con receta, lo que provocó que las farmacias pusieran sus consultorios a un costado o dentro de sus instalaciones.

Se estima que estos ocupan ya el segundo lugar de consultas, solo por detrás del Seguro Social, y superando los servicios del ISSSTE y hasta los hospitales generales y civiles, asi lo señala la Encuesta Nacional de Salud, dijo el dirigente de farmacias en la zona centro de Tamaulipas, Martín Tofic Salum Fares.

Consideró que para los pacientes resulta cómodo tener cerca un consultorio con farmacia, ya que luego de consultar pueden comprar los medicamentos genéricos que son a precios más accesibles y se evitan las largas esperas en su servicio médico solo por una gripa.

En Ciudad Victoria la apertura a los servicios públicos de salud en el Hospital Regional de Alta Especialidad ha bajado la recurrencia de usuarios a los hospitales general y civil.

El convenio firmado en agosto de 2023, para la trasferencia de los servicios estatales de salud señala que el IMSS Bienestar requeriría de 2,946 contratos de personal para optimizar los servicios.

De estos contratos que deben convertirse en bases, 2,420 son de trabajadores estatales que ya prestan o prestaban sus servicios a través de contratos y solo se han logrado concretar 915 plazas.

Las cuentas del IMSS Bienestar en Tamaulipas señalan que para este 2024, hay una inversión de más de 3 mil 200 millones de pesos en infraestructura, equipamiento, basificación y nuevas contrataciones. De dicho recurso, se han destinado 2 mil 208 millones de pesos para obras, compra de equipo y mantenimiento para el Hospital General de Matamoros, el Centro Oncológico de Ciudad Victoria y el Hospital General de Ciudad Madero, informó.

La inyección de recursos, busca que el IMSSBienestar, que ahora es la institución pública que provee servicios de salud de forma gratuita a las personas sin seguridad social en la entidad, sea eficiente.

Además de los 2 mil 166.7 millones en infraestructura, han invertido 41.3 millones en equipamiento y mantenimiento, 433 millones en la basificación de trabajadores de la salud, 366.1 millones en nuevas contrataciones y 193.8 millones para el programa La Clínica es Nuestra.

Tan sólo en el Hospital General de Matamoros, el Centro Oncológico de Ciudad Victoria y el Hospital General de Ciudad Madero se han destinado 2 mil 208 millones para obras, compra de equipo y mantenimiento por parte de la actual administración. Pese a que han realizado la contratación de 119 médicos generales de 168 plazas ofertadas y que también se realizó una convocatoria de 44 plazas para médicos especialistas para Hospitales Básicos Comunitarios.

De los 4 mil 61 médicos cubanos que en julio llegaron a México, 31 están asignados a Tamaulipas, mientras que en el personal de enfermería, dentro de la convocatoria de Enfermeras Especialistas, se ofertaron 213 plazas y se recibieron 199 postulantes, además emitieron convocatorias para las categorías de enfermera Clínica, General y Especialista.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA