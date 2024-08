Empresas victorenses aprovechan la tendencia de “La Casa de los Famosos México” para lanzar promos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El reality show de Televisa, “La Casa de los Famosos México”, se ha convertido en un fenómeno que mantiene a todo el país. La reciente salida de Mariana Echeverría ha desencadenado una ola de reacciones no solo entre los espectadores, sino también en el sector comercial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde varios negocios se han subido a la tendencia con promociones especiales.

Entre los negocios que decidieron aprovechar la oportunidad están:

– *Chielito Lindo*: Ofrece media manzana preparada gratis al comprar una este lunes y martes.

– *W. Siempre Bonita*: Un 10% de descuento en todos sus productos.

– *Master Express*: Boneles extras al comprar una docena.

– *Happy Nails*: Exfoliación gratuita en manos durante lunes y martes.

– *Es Boutique*: 15% de descuento en toda la tienda.

– *Propei Viajes Ciudad Victoria*: Promoción 2×1 en todos sus viajes.

– *MH MH*: 15% de descuento en pantalones de mezclilla.

Mariana Echeverría, conocida por su trabajo en programas de comedia y concursos, se convirtió en una de las figuras más controversiales del reality. Su estancia en la casa estuvo marcada por actitudes que dividieron la opinión pública, especialmente en torno a la cocina y el racionamiento de alimentos. La última polémica que protagonizó fue una acalorada discusión con Briggitte Bozzo por un mango durante la fiesta temática del viernes pasado.

El impacto del programa ha sido tal que no solo los negocios han capitalizado el fenómeno, sino también profesionistas de diversas partes de México. Una usuaria identificada como Ma Olvera, por ejemplo, anunció en redes sociales que ofrecerá asesorías jurídicas gratuitas y acompañamientos legales si Mariana Echeverría era eliminada.

La Piñatería Ramírez no se queda atrás**

En Reynosa, Tamaulipas, la Piñatería Ramírez, famosa por su capacidad de captar la esencia de la cultura pop, lanzó una piñata de Mariana Echeverría. Con su característico humor, la piñatería no dudó en aprovechar la controversia en torno a la participante, a pesar de saber que no es la figura más popular entre el público. La piñata, aunque probablemente no sea la más demandada, ha generado una gran cantidad de comentarios en redes sociales, consolidando aún más la popularidad del negocio.

“La Casa de los Famosos México” no solo ha capturado la atención de los televidentes, sino que ha impactado de manera significativa en el comportamiento de los consumidores y en las estrategias comerciales de diversas empresas. La eliminación de Mariana Echeverría ha servido como catalizador para que tanto negocios como profesionistas aprovechen la coyuntura y se mantengan relevantes en un entorno dominado por este fenómeno televisivo.

Por Raúl López García