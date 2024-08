Captan a un camión urbano a punto de perder el techo

Un usuario de un camión urbano de Veracruz captó el momento en el que la unidad en la que viajaba se encontraba en tan malas condiciones que algunas partes de la estructura estaban sueltas, y con cada bache, parecía que se desprendían.

Aunque se desconoce cuál era la ruta de la unidad del transporte público, una parte del clip muestra a los pasajeros sentados junto a la puerta trasera, donde se puede ver que un pedazo del techo interior cuelga.

Usuarios de redes sociales mencionan que el video fue captado en la avenida Rafael Cuervo, aunque no se ha confirmado si la unidad pertenece a la ruta Costera como lo han mencionado los internautas.

En otra parte del video se puede ver que al camión no cuenta con una ventana, algunos de los asientos no están completamente fijos al piso del vehículo y la mala condición de la puerta trasera, a la que le falta una parte.

La persona que lo compartió en redes tomó la situación con humor, de la misma manera los usuarios que hicieron comentario como: “Quiero agradecer a todos los camioneros de la zona norte, que ponen en riesgo mi vida, pero no mi puntualidad”, “Como por qué no tienen un camión de Nelson Kanzela”, “Un ruta 6… No manchen. Cuando llueve, te mojas más en el camión que afuera de la calle”.

A través de redes sociales se ha compartido el estado en el que se encuentran algunas unidades del transporte público de diferentes rutas de Veracruz y Boca del Río, donde las personas han puesto en evidencia el peligro que corren para poder llegar a sus hogares, centros de trabajo y escuelas.

