Muere María Branyas, a los 117 años, la española era considerada la persona más longeva del mundo

ESPAÑA.- La longevidad siempre llamará la atención de la humanidad y es por ello que María Branyas era mundialmente conocida, pues desde hace ya algunos años se le consideraba como la persona más longeva del mundo; sin embargo, hace unas horas la familia de la mujer de nacionalidad española dio a conocer que murió a los 117 años. Después de nacer un 4 de marzo de 1907 y vivir una larga lista de hechos históricos, su familia la despide este 20 de agosto de 2024.

Por medio de un mensaje en X, antes Twitter, los familiares dieron a conocer que María Branyas murió de la forma en la que ella deseaba, es decir, tranquila y “sin dolor”. En el mismo mensaje añadieron una reflexión que la propia mujer había dado sobre su muerte hace algunos días.

Hasta el momento no se han revelado las causas de muerte de la mujer que también era la sensación en las redes, pero la familia añadió que todo ocurrió mientras descansaba. “Maria Branyas nos ha dejado. Ha muerto como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor”, escribió la familia, quien también añadió al mensaje que siempre “la recordaremos siempre por sus consejos y bondad”; previo a esta última despedida añadieron uno de los últimos comentarios que la española hizo en vida en el que confesó que aunque no sabía cuándo moriría, sabía que el día estaba “muy cerca”.

Tras revelarse que la mujer más longeva del mundo, internautas reaccionaron al deceso con mensajes como “un abrazo a la familia. Lo siento mucho”, “como persona que trabaja en una escuela este curso trabajamos a María uno de los temas que más le gustó. Debemos agradecer todo el legado y la huella de la gente mayor. Gracias por la maestría” y “descanse en paz. Ha sido un honor seguirla por redes. Buen viaje”.

Revelan las últimas palabras de María Branyas, ¿presentía su muerte?

De acuerdo con lo que contó la familia en el comunicado para anunciar la muerte de la persona más longeva del mundo, ella ya hablaba sobre su cercana muerte, algo que ha despertado las especulaciones sobre si presentía que pronto dejaría este mundo. Las últimas palabras que les dijo a sus más cercanos fueron:

“Un día me iré de aquí. No volveré a probar café, ni a comer yogur, ni a mimar al Hada…, dejaré también mis recuerdos, mis reflexiones…y dejaré de existir en ese cuerpo. Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá terminado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha”, recuerdan sus parientes.

¿Quién era María Branyas?

Maria Branyas Morera nació el 4 de marzo de 1907 en Estados Unidos, aunque poco tiempo después regresó a España, de donde eran originarios sus padres. En sus 177 años vivió muchos hechos históricos, pero ha uno en particular que la llevó a ser una de las muchas mujeres con fama mundial, pues el 17 de enero de 2023 se le reconoció y registró como la persona más longeva del mundo, pero no es la que más años ha vivido, pues la monja francesa Lucile Randon falleció a los 118 años.

En lo que respecta a otros momentos que son históricos en todo el mundo y lo impactaron de distintas formas, te dejamos una lista de los sucesos de los que María Branyas fue testigo:

– Naufragio del Titánic en 1912

– Dos guerras mundiales

– La Guerra Civil

– Dos pandemias, la de 1918 y la de 2020; sobrevivió a un contagio de Covid-19

– Vivió la coronación de seis reyes británicos, de Eduardo VII a Carlos III

