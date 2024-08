Si te multan en carretera y no pagas, el SAT te podría sancionar

La Guardia Nacional se ha consolidado como un actor clave en la seguridad vial de las carreteras del país, ejerciendo una serie de funciones para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Entre las atribuciones de este organismo de seguridad, se encuentra la imposición de multas por infracciones, las cuales pueden superar los 24 mil pesos de multa. Este artículo explora las infracciones comunes que pueden resultar en sanciones, el proceso de pago de las multas y las posibles consecuencias de no hacerlo.

¿Cuáles son las infracciones que puede imponer la Guardia Nacional?

Según el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, la Guardia Nacional puede imponer multas por una variedad de infracciones, las sanciones están claramente estipuladas y varían según la gravedad de la infracción. A continuación se presentan algunas de las infracciones más comunes y sus respectivas multas:

Conducir bajo el efecto de alcohol o drogas: Esta infracción es una de las más severamente sancionadas, con multas de 100 a 200 veces el salario mínimo, que van de 24 mil 893 a 49 mil 786 pesos mexicanos.

No usar cinturón de seguridad: La multa oscila entre 20 y 25 veces el salario mínimo, lo que equivale a un rango de cuatro mil 978.6 a seis mil 223.25 pesos mexicanos.

No portar placas o tarjeta de circulación: Las multas en este caso van de 15 a 20 veces el salario mínimo, es decir, tres mil 733.95 a cuatro mil 978.6 pesos mexicanos.

Cruzamiento de la línea continua: Se sanciona con una multa de 10 a 15 veces el salario mínimo, es decir, dos mil 489.3 a tres mil 733.95 pesos mexicanos.

Tirar material que obstruya el tránsito: Se sanciona con una multa de 25 a 30 veces el salario mínimo, equivalente a seis mil 223.25 a siete mil 467.9.

Dar vuelta en “U” en lugares prohibidos: Esta infracción conlleva una multa de 40 a 50 veces el salario mínimo, es decir, nueve mil 957.2 a 12 mil 446.5 pesos mexicanos.

Estacionarse en lugares prohibidos: La multa para esta infracción va de 10 a 25 veces el salario mínimo, equivalente a dos mil 489.3 a seis mil 223.25 pesos mexicanos.

Transportar personas en el área destinada para carga: También se sanciona con una multa de 20 a 25 veces el salario mínimo, en el mismo rango de cuatro mil 978.6 a seis mil 223.25 pesos mexicanos.

Conducir a exceso de velocidad: Dependiendo del tipo de vehículo, la multa puede ir de 50 a 70 veces el salario mínimo, lo que equivale a 12 mil 446.5 a 17 mil 425 pesos mexicanos.

Realizar maniobras de cambio de carril sin precaución: La multa varía entre 10 y 15 veces el salario mínimo, equivalente a dos mil 489.3 a tres mil 733.95 pesos mexicanos.

¿Qué pasa si no pago las multas viales de la Guardia Nacional?

No pagar una multa puede acarrear serias consecuencias, puesto que el Artículo 206 del Reglamento, establece que si una multa no es cubierta dentro del plazo de 30 días hábiles, se formulará la liquidación y se turnará a la autoridad fiscal competente.

Esto puede implicar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inicie acciones para el cobro de la deuda, en casos extremos, el SAT puede informar a las sociedades de información crediticia, como el Buró de Crédito, lo cual afectaría negativamente el historial crediticio del infractor.

Además, no pagar una multa puede complicar trámites vehiculares importantes, como la verificación del vehículo, la baja o alta de un vehículo, y la obtención o renovación de licencias de conducir, entre otros.

¿Cómo pagar una multa vial de la Guardia Nacional?

Para facilitar el pago de las multas, la Guardia Nacional ofrece varias opciones, los infractores pueden llamar al número 088 para recibir su línea de captura o visitar la página oficial de la Guardia Nacional, también es posible realizar el pago en las oficinas de registro de infracciones.

Se ofrece un descuento por pronto pago si se liquida la infracción dentro de los primeros 15 días. Además, si se acepta la multa y se desiste de su apelación, se puede obtener un descuento adicional del 25%.

