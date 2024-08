De ama casa a operadora de tráiler

TAMPICO, TAMAULIPAS.- De ser ama de casa, Lilian decidió inscribirse a un curso para ser operadora de un tráiler y demostrar que las mujeres pueden trabajar en lo que ellas quieran.

Lilian Angélica Gómez, tiene 33 años de edad, tiene tres hijos y cuenta con el apoyo de su pareja para desarrollarse profesionalmente.

“Sé manejar automático y estándar, pero no es lo mismo un tractocamión. La verdad quiero demostrarme a mí misma y a las personas que piensan que una mujer no puede, que sí podemos y también la oportunidad de tener un mejor trabajo y un mejor sueldo”.

Ella forma parte de la primera generación del programa “mujeres 4 x 4” y consiste en que 20 mujeres serán capacitadas durante nueve semanas para ser operadoras de tractocamiones.

“Tengo tres hijos, tengo mi pareja, pero por la economía, a veces nos va bien y a veces no y qué mejor que aportar algo y se me dio la oportunidad de ver la convocatoria en Internet y dije, de aquí soy, llené la solicitud y gracias a Dios quedé”.

Comentó que se motivó a ser operadora de tractocamión para poder superarse, “el poder decir yo puedo como mujer, porque muchas veces es raro ver a una mujer en este ámbito laboral y quiero demostrar que todas las mujeres podemos”.

Lilian Angélica reconoce que el aprendizaje le llevará tiempo, pero está segura de que habrá de lograrlo.

“Era ama de casa y mi pareja me apoya en todo y me decidí porque me gustan los retos, me propuse a qué voy aprender y voy a lograrlo, yo sé que puedo”.

La capacitación a las seleccionadas será impartida en las instalaciones del Cecati 200, ubicado en la colonia Unidos Avanzamos en Altamira y el programa 4×4 es implementado por el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas que dirige Dianaluz Gutiérrez González.

Por. Óscar Figueroa

La Razón