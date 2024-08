De diputada traidora… al cabildo maderense

Finalmente quedó definida la manera como estará integrado, de manera oficial, el cabildo en el municipio de Madero, lo que entran de pluris podrán dejar de sudar, ya no tendrán que ir a pelearse y hacer sus panchos a la capital del estado… Pues, ya podrán dormir tranquilos.

Obviamente, y como todos sabemos, entra completa la planilla del candidato ganador, Erasmo González Robledo, quien lleva como síndica, a su brazo derecho de su team, a Alicia Lerma, y a otro colaborador de nombre, Roberto Chávez.

Las regidurías morenas van así: en la Uno, la joven Naily Alvarado, quien lleva como suplente a Valeria Tamez; en la dos, a Oscar Oseguera, hermano del alcalde saliente; en la 3, representando al Verde Ecologista, María Fernanda Ortega; en la 4, repite, Greyci Álvarez por el PT, y se nota que nada mas son ella y su familia en este partido, porque de suplente lleva a su hija de nombre Alejandra Morales.

En la número seis, repite, el hijo de Chuy Olvera, el cantante Iván Reséndiz; en la siete Sandra Flores; en la 8, Orlando Morales; en la nueve Cynthia Balderas quien trae todo el power petrolero; en la 10 Raymundo Pecina; en la 11 Silvia De León; en la 12 Heriberto Raga; en la 13 María Andrade y en la 14 María González, estos son los regidores que llegan, por la puerta grande, como ganadores.

Y los que entrarán como perdedores y que nunca se podrán quitar el sello de perdedores, como las vacas cuando traen en la nacha el nombre de su dueño, son: por el PAN, Leticia Vargas Álvarez, quien apenas termina el último día de septiembre de cobrar como diputada y ese mismo día, por la noche, toma protesta como regidora.

Su llegada como propuesta a regidora por el PAN, es parte de el pago que sigue cobrando por haber traicionado al partido Morena, después de que gracias a él llegó como Diputada por Madero, pero se vendió a los panuchos, César Verástegui, el Truko, le llegó al precio.

Pero, después de terminar su beca como regidora, está condenada a regresar a la estética que tenía, donde cortaba y pintaba pelo, o a formar parte de las filas del desempleo.

En la número 16, Jorge Vladimir Sosa, hijo del ex alcalde de Madero, pero el junior entró por Movimiento Ciudadano; en la 17 va Mayra Ojeda, ex secretaria general del PRI estatal, quien fue en reelección; en la 18, Sergio Céspedes, quien fue el coordinador de la campaña de Carlos Fernández; en la 19 Alba Verástegui Ostos, hermana del Truco y por eso la llaman LA TRUKA, quien ha sido criticada y señalada, pues peleó esta posición, cuando todo mundo sabe que no es de Madero y que tiene apenas viviendo unos meses, pero ella se aferró, hasta que lo logró.

En la 20 va Oscar Morado, quien repite como regidor y es parte de la familia de los Morado que se creen dueños del PAN imagínese su papá ( Javier Morado), ya fue regidor y su gemelo o cuate, también fue parte del cabildo, pero ahora él va a repetir.

Y en la última va una chica de nombre Iris Cortés por el PAN, quien es abiertamente, integrante de la comunidad gay.

Todos ellos cobrarán, más no se si trabajarán como regidores, estarán becados por tres años.

LORENA ORTIZ: LA PRIMER REGIDORA TRANS EN TAMAULIPAS

Lorena Ortiz, es una chica trans que formará parte del cabildo porteño, a partir del primero de Octubre de este año, junto a la alcaldesa de Morena, Mónica Villarreal Anaya.

Creció en la colonia Tamaulipas, ahora viva en la zona centro de Tampico y su dedicación a ser activista de la comunidad gay, la llevó a ser contemplada para una posición en la planilla de la ex abanderada porteña.

Buscará trabajar para todos los ciudadanos y sectores vulnerables, sin descuidar atender a los integrantes de la comunidad del Arcoiris, ya que estará “poniendo su granito de arena” para que se dé un respeto a la persona y a los derechos de los chicos que forman parte de la bandera multicolor.

Es la integrante del cabildo electa que anda más inquieta buscando ayudar en los sectores pobres y polígonos de marginidad, el miércoles por la noche acudió al Hospital Carlos Canseco a llevar comida a los familiares de los pacientes y los acompañó la presidenta municipal electa.

Este viernes llevará acabo una entrega de útiles escolares en la colonia Moscú, ambos eventos que ha realizado, lo ha hecho con “cooperacha” con sus amigas trans y otros amigos gays que buscan estar apoyando a la sociedad que lo necesita.

En una plática con Lorena Ortiz, dijo, que se comprometerá a estar despachando, por las mañanas y por las tardes , buscará estar en las colonias atendiendo las necesidades de la población, expresó que andará de tiempo completo en esta encomienda como regidora.

Los tiempos han cambiado y Lorena, como todos los integrantes de esta comunidad, merecen un respeto, igual que todo mundo.

TRANSICIÓN CON ORDEN Y TRANSPARENCIA: CHUCHO

El proceso de entrega- recepción que se realiza en el municipio de Tampico, ha sido en un marco de transparencia, de orden y de respeto, ha reiterado el alcalde Chucho Nader.

Hay que reconocer que son muchos los resultados del Gobierno local del actúa alcalde porteño, por lo que eso refleja que todo está en orden y se ha mencionado, que estarán entregado finanzas sanas, estarán pagado la parte proporcional de los aguinaldos que les corresponden para no heredar este pendiente.

Hasta el momento, cada una de las comisiones, tanto las de los panuchos como las de los guindas han trabajado sin pleitos, debido a que se está entregando toda la información que se ha necesitado y requerido.

Todo está encaminado a un cambio de poderes en paz y con toda la civilidad del mundo, como parte de la buena relación que se ha plasmado en este proceso.

El proceso marcha bien y cada quien está encaminado a hacer su chamba hasta que se llegue a la fecha que marca la entrega de poderes, donde el municipio pasará de ser azul a guinda.

Y , Chucho Nader, ha reiterado que estará trabajando la administración, como el primer día, hasta el último minuto de su Gobierno.

Recuerde : ¡No se vale Chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO