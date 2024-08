Días complicados

Los hechos de violencia suscitados en la capital del estado no son para nada menores tomando en cuenta la forma en que se desarrollaron y mas por quienes presuntamente podrían ser los ejecutores directos e intelectuales, de arranque como suele pasar en este tipo de “eventos” rara vez si no es que nunca se sabe más allá de lo sucedido es decir, todo queda en las buenas “intenciones” de las autoridades correspondientes en prometer que habrá o se hará justicia incluyendo la detención de los culpables y hasta ahí llega todo, y de ello, hay constancia.

Como bien se sabe en un primer “evento” balearon al Presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas EDGAR DANES ROJAS quien aún se encuentra en crítica situación de salud aunque los médicos dicen no está en riesgo de perder la vida.

De su ataque las autoridades presumen pueda tratarse algo relacionado con su actividad electoral no descartandose tambien que el magistrado tiene dentro de sus antecedentes varias denuncias por acoso sexual en contra de una dama y menor de edad que son lineas que tambien se investigan.

El otro “evento” del dia fue la agresión a balazos en contra del ex alcalde de Padilla EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCÍA de quien las primeras indagaciones según la “sesuda” autoridad judicial encabezada por el Fiscal Estatal IRVING BARRIOS MOJICA indica que podría tratarse de problemas con la delincuencia organizada habida cuenta que apenas dejó la presidencia su casa fue rafagueada y quemada.

Asimismo manifiesta la “autoridad” que el ex alcalde tenía antecedentes de haber presentado diversas denuncias al respecto todas ellas, relacionadas con asuntos delictivos con hombres armados.

El asunto se enrarece más o se pone peor luego que el hermano del ex alcalde padillense JAVIER ALVARADO GARCÍA fuera ejecutado en el poblado del Barretal sitio hasta donde llegaron varios hombres armados quienes a plena luz del día lo asesinaron.

De esta muerte la “autoridad” judicial no establece ni dice nada si tiene que algo que ver con el “atentado” sufrido de su hermano LALO también a plena luz del día en la capital del estado.

Como se puede observar no son los tres “eventos” cosa menor, tan simple que los ejecutores buscaban en todo momento dar muerte a los involucrados logrando solo acertar en un blanco, hechos aislados, discutibles.

Vaya chamba que tiene que enfrentar la Fiscalía Estatal en estos hechos sangrientos que van sin duda a engrosar las gigantescas estadísticas relacionadas con este tipo de acontecimientos mismos que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR asegura a grito abierto que van a la baja, ufff.

En tanto el Secretario de Turismo en el estado BENJAMÍN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ debería de prestar atención en los pésimos servicios que se prestan en algunos aeropuertos de Tamaulipas como el de Reynosa o el de esta capital por ejemplo, nomas de arranque no funciona la máquina de expedir tiquetes para el estacionamiento y es una lata además no sirve el aparato de revisión de rayos X es decir, se revisa al pasaje local y de fuera a la antiguita, así como presumir que el trato al turismo es eficaz.

En tanto a sabiendas del enorme potencial, futuro e importancia que tiene el sector energético para Tamaulipas el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y altos ejecutivos de la empresa australiana Woodside Energy acordaron fortalecer la inversión que se hace con el proyecto Trion ubicado en las costas tamaulipecas por más de once mil millones de dólares.

Fue la ciudad de Houston, Texas digno marco para la reunión donde el Jefe del Ejecutivo Estatal mostró todo un catálogo de oportunidades que ofrece el estado concretamente el Puerto de H. Matamoros a los inversionistas, como Woodside Energy cuyos planes son producir hasta 120 mil barriles diarios de petróleo dentro del proyecto Trion.

Asimismo STEPHAN DROUHUD Vicepresidente de Woodside y ejecutivos de la empresa petrolera expusieron al gobernador VILLARREAL ANAYA querer ser socios en México porque hay garantías y confianza en los tres niveles de gobierno.

En otro tema destacada intervención sostuvo el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas DÁMASO ANAYA ALVARADO en la reunión donde acompañó al Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA en visita al corporativo Woodside Energy en Houston, Texas donde reafirmó la colaboración de la UAT en los proyectos que fortalecerán el desarrollo sostenible de Tamaulipas.

Destacó el rector que la UAT cuenta con un centro de más de 25 años de experiencia que dispone las más altas tecnologías dentro de toda la gama de servicios contemplados en los proyectos con la empresa australiana.

Asimismo dijo que se estudiará la creación de nuevas carreras que respondan a los proyectos Woodside Energy entre ellos la posibilidad de apoyar la siembra de Ostión en Matamoros y Soto La Marina.

Por: Miguel Ángel Aguilar Rodríguez

Correo: maguilar96@hotmail.com