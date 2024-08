Mujer se reencuentra con su gato 11 años después

“Realmente pensé que me estaban gastando una broma, porque no podía ser posible. Pero esto es un milagro“, dijo Ravenel a los trabajadores de la Sociedad Protectora de Animales de Charleston.

Llevaron a Ravenel a un cuarto en el que Sam se encontraba en una jaula. Lloró en cuanto lo vio. “¡Sam, Sam the Kittycat Man! ¡Te he extrañado tanto! ¡11 años!”, exclamó la mujer.

Cuando todos se aseguraron de que Sam estaba bien, Ravenel pudo tenerlo nuevamente en su regazo. Lo apretó, le dijo que era su niño y notó lo flaco que estaba.

“No he tenido un gato en brazos desde que se fue porque me rompió el corazón. Sentir el tenue latido de su corazón ahí dentro, oh, cielos, es lo más loco que me ha pasado”, dijo Ravenel en un video proporcionado por la Sociedad Protectora de Animales.

Sam probablemente pesaba 6.8 kilos cuando desapareció, y al ser hallado había perdido la mitad de su peso, dijo Kay Hyman, vocera de la Sociedad Protectora de Animales.

Watch: Sam the cat was reunited with his owner after going missing 11 years ago. Jennifer Ravenel adopted Sam in 2011, but two years later, a dog spooked him, and he vanished from her home. pic.twitter.com/QF4pReUswz

— The Associated Press (@AP) August 23, 2024