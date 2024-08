Sigue la polémica entre Alejandra Valencia y Conade

MÉXICO.- La arquera mexicana, Alejandra Valencia, exhibió en redes sociales que tras su participación en los Juegos Olímpicos celebrados en Paris la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) le redujo su beca, lo cual, originó un intercambio de declaraciones con la referida institución, la cual, reveló la cantidad diaria que percibe la atleta, lo cual, abrió un intenso debate en plataformas digitales, por lo que en esta nota te diremos todo acerca de esta polémica.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias”, fue el texto que Alejandra Valencia difundió a través de su cuenta de X la mañana del jueves 22 de agosto y como era de esperarse, su publicación causó una gran indignación.