“No vamos a permitir que regrese la corrupción a nuestro país”: Claudia Sheinbaum

MÉXICO.- La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la reforma al Poder Judicial es para que el pueblo elija a sus representantes y el mismo le rinda cuentas al pueblo mexicano.

“¿Qué a los ministros los elijan la Cámara de Senadores o el pueblo de México?, esa es la reforma judicial que se está planteando, que el Poder Judicial también lo elija el pueblo de México para que le rinda cuentas al pueblo de México y esa fue una decisión que también tomó nuestro pueblo el pasado dos de julio”, expresó.

Rosa Icela Rodríguez agradece la confianza de la Cuarta Transformación

Durante el evento morenista en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor de la futuro secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien agradeció el apoyo y la confianza de todo el Movimiento de Regeneración Nacional.

Un honor acompañar al Presidente @lopezobrador_ y a la Presidenta electa @Claudiashein a #SanLuisPotosí para la inauguración de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, que beneficiará a mis paisanos de la huasteca potosina. 🛣️🇲🇽 pic.twitter.com/eKujkTfTuE — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 23, 2024

“Aparte de un saludo caluroso y afectuoso a mis paisanos huastecos, potosinos, potosina, les quiero decir que tenemos ahora otras responsabilidades, agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos dio la oportunidad de estar en la Secretaría de Seguridad Federal, a su lado caminando, agradecerle mucho, de todo corazón la responsabilidad”

La actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también agradeció a presidenta electa Claudia Sheinbaum. “Vamos a estar trabajando de la mano”, aseguró Rosa Icela.

“No vamos a permitir que regrese la corrupción a nuestro país vamos”, prometió Claudia Sheinbaum

De igual forma, pese al desacuerdo que hay entre los empresarios por la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la sucesora presidencial resaltó que al iniciar su gobierno no va a permitir que regrese la corrupción a México y va a seguir la división entre el poder político y el poder económico, esto sin que los empresarios dejen de invertir en el país.

“No vamos a permitir que regrese la corrupción a nuestro país vamos a seguir gobernando con la división clara entre el poder económico y el poder político, los empresarios, las empresarias que inviertan en México que desarrollen al país el gobierno es democrático y eso quiere decir que el gobierno representa al pueblo de México”, manifestó.

Al dar por inaugurada la modernización de la carrera Ciudad Valles-Tamazunchale en San Luis Potosí, la próxima presidenta de la República se comprometió a seguir con los proyectos de infraestructura de la entidad, entre ellos, la creación del aeropuerto de Tamuín, una carretera para llegar Huejutla, así como la modernización de la carretera de Ciudad Valle a Tampico.

“Continuar con la Cuarta Transformación significa seguir apoyando a la Huasteca Potosina, por eso me comprometo con ustedes a que el próximo año iniciamos el aeropuerto de Tamuín y que esta carretera la vamos a llevar hasta Huejutla, para que pueda llegar a Pachuca y después a la Ciudad de México, también, nada más que esa la vamos a inaugurar más tarde, la de Ciudad Valles a Tampico”, explicó a los asistentes.

AMLO: “El pueblo siempre responde”

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el movimiento que encabeza, la Cuarta Transformación, ha demostrado que las fuerzas policiales se tienen que quitar la mentalidad rancia y conservadora de que el pueblo es malagradecido y dijo: “mentira, el pueblo siempre responde, el pueblo no es traidor como son otros”.

López Obrador reiteró que se va a retirar contento del máximo cargo público del país e indicó que, pese a que le vayan a gritar a su quinta en Palenque, no va a regresar, pues aseguró que ya cumplió.

“Por eso aunque vayan allá a gritarme a Palenque, que me van a ir a pedir que yo ayude en algo, de una vez le digo que ya cumplí y no le hace que me vayan a gritar allá aquella consigna de antes que decía ‘¡compañero! ¡escucha! ¡en la hamaca no se lucha!´, aunque me vayan a decir eso ya me toca descansar un poco y voy a seguir escribiendo”, declaró.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO