Padre de seis hijos mu3re al caer de un paracaídas

AUSTRALIA.- Las redes sociales se han convertido en una arena pública donde se viralizan los casos más impactantes. Uno de los casos más recientes ocurrió en Australia donde un hombre, padre de al menos 6 hijos, perdió la vida tras caer de un paracaídas. Ahora su viuda teme perder su casa porque él era un sustento importante en el aspecto económico.

¿Quién era Rodger Goltz, el paracaídista que falleció en Australia?

El pasado sábado Rodger Goltz se encontraba saltando con su hijo de 18 años, practicando uno de sus deportes más amados. Luego de sufrir la aparatosa caída el originario de Jervis Bay fue trasladado de emergencia a un hospital donde tiempo después se confirmaría su muerte.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que sucedió al momento de saltar, incluso su esposa piensa que habría ocurrido una falla técnica, lo que lo hizo colocarse en un ángulo complicado para aterrizar. A pesar de que el paracaídas se abrió correctamente tuvo un aterrizaje turbulento.

Familia del paracaídista pide ayuda para no perder su casa

Charl Rootman director de seguridad de Federación Australiana de Paracaidismo (AFP) dijo que la investigación se está realizando en colaboración con la policía y que los resultados se proporcionaron al forense. “No fue hasta que vio su zapato en el suelo que se dio cuenta… de que era algo bastante horrible para él”, declaró la mamá del hijo de 18 años que se encontraba con la ahora víctima.

La organizadora de GoFundMe, Alaska Turner, dijo que la muerte de Goltz había dejado un “vacío irremplazable” en sus corazones. “Este fondo se está creando para ayudar a Kelly, a sus hijos y al resto de su familia en estos momentos difíciles”, escribió en la publicación.

Help Rodger Goltz’s family through this hard time https://t.co/DEBpPgBkxH

— 🙏🏻Reina Jenkins🌻 (@ReinaLove143) August 23, 2024