ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La falta de planeación con que fueron construidos los fraccionamientos en Altamira, provocó que 23 mil 887 casas hayan sido abandonadas.

Por tal problemática, los requisitos para los desarrolladores de vivienda aumentarán, con la finalidad de garantizar un crecimiento ordenado de la ciudad.

El director de Desarrollo Urbano, Tomás Medrano comentó que las 23 mil casas abandonadas representan el 20 por ciento de las construidas en los 120 fraccionamientos que hay en la localidad.

“Tenemos un 20 por ciento de vivienda abandonada, que son alrededor de 20 mil viviendas en la ciudad”.

Precisó el funcionario que el abandono de casas está concentrado en los fraccionamientos del sector Laguna de la Puerta y que son: Haciendas 1 y 2, Los Prados y de los Ríos, además de Los Mangos y Canarios.

Reveló que el año pasado, el ayuntamiento hizo un proyecto con el Infonavit para generar el estudio sobre las casas abandonadas en los fraccionamientos.

“Estamos hablando de fraccionamientos que por su situación geográfica y sociales, muestran ese deterioro y abandono, es ahí donde se enfocan los recursos para poder hacer la regeneración de vivienda”.

Reconoció Tomás Medrano que en anteriores administraciones se autorizaron fraccionamientos que no estaban bien desarrollados, no tenían áreas verdes, áreas para la construcción de escuelas, y eso ayudó para que las personas que llegaron no se sintieran a gusto y decidieron abandonar las casas.

El alcalde de Altamira Armando Martínez Manríquez, agregó que los desarrolladores no dejaron predios para áreas verdes o escuelas y puso como ejemplo el fraccionamiento Canarios.

“Antes se permitió la construcción de fraccionamientos sin cumplir con lo mínimo, todas esas anomalías ya terminamos con ellas, ahora estamos elaborando un plan de ordenamiento territorial porque el crecimiento de la zona conurbada es hacia nuestro municipio”.

El delegado del Infonavit en Tamaulipas, Claudio Aquiles Villanueva Vázquez, explicó que el Instituto tiene un programa de vivienda recuperada y se comercializa a través de cuatro programas, algunos enfocados a los gobiernos estatales, municipales, asociaciones civiles, con la finalidad de regresar esa vivienda al mercado activo

Realiza Infonavit feria de servicios

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) realizará una Mega Feria de Servicios, con el fin de apoyar a las personas en la construcción de su patrimonio, brindándoles opciones de vivienda, terrenos, créditos hipotecarios y de mejora.

El evento es este sábado 24 de agosto de 10:00 a 17:00 horas en el gimnasio Dr. Burton E. Grossman del IEST.

En el evento estará personal de crédito y cobranza social del Instituto, para resolver las dudas de los asistentes. Además, desarrolladores y notarios brindarán información sobre la oferta de vivienda en el estado y asesoría sobre el trámite de testamento o escrituras.

Los asistentes podrán solicitar un financiamiento para construcción, ampliación o mejora de vivienda.

Recibir asesoría sobre los créditos para compra de vivienda o terreno.

Acceder a las soluciones de pago a través de la Cobranza Social.

Obtener información sobre el proceso de la Devolución de la Subcuenta de Vivienda o pagos excedentes.





