Aumenta cremación de cuerpos ante falta de espacios en panteones

CIUDAD VICTORIA, TAM.- De las últimas dos décadas a la fecha, la cremación de cuerpos ha ido a la alza en Tamaulipas, derivado de diferentes tipos de situaciones sociales y sanitarias, al igual que el déficit de espacios en los panteones municipales del centro de Tamaulipas.

Por tanto, esta situación ha dejado de ser un “tabú” para la familias católicas, quienes actualmente ya han optado por reducir a cenizas los restos de sus seres queridos y también el hacer uso de las denominadas criptas.

De las antes citadas, la iglesia católica cuenta con una gran cantidad en sus diferentes catedrales, basílicas, santuarios y parroquias que comercializan como parte de sus servicios.

En la diócesis de Victoria, los “columbarios” se pueden encontrar principalmente en los templos del centro de la capital y en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

En este último, desde hace algunos 40 años se empezó a rentar el servicio, mientras que en algunas otras parroquias este sistema de depósito de restos es de 15 años atrás.

Al último día de su gestión como párroco del Santuario de Victoria, el padre Isaias Salas Morales, platicó con Expreso en referencia al manejo de las criptas, dando a conocer los datos anteriores y los lugares que aún se pueden encontrar de este tipo en el templo citado.

“Esto era un tabú, como que no lo concebían que un cuerpo se cremara para un cristiano católico. Pero de un tiempo para acá, no sé si de unos 15, 20 años para acá, con los fenómenos de la inseguridad, pues tantas muertes que ha habido por el tema de la inseguridad y aparte por el COVID, todo esto ha venido a hacer conciencia de que no hay otra más que cremar el cuerpo”.

“A partir de unos 10 o 15 años, en varias parroquias, se cuenta con columbarios, sí, de estos lugares de criptas. No sé si la mayoría de los templos del centro cuentan, pero yo creo que sí”, expuso el hoy capellán de la Capilla del “Espíritu Santo” en la capital tamaulipeca.

Así también explicó que el adquirir un espacio de este tipo puede llegar a costar hasta los 17 mil pesos, tenido un área que puede ser aprovechada hasta para 6 cajas con restos humanos.

Isaias Morales, expuso que en su administración el comprar una cripta podía tener facilidades de pago, incluso a meses sin intereses.

Así también que actualmente puede el santuario albergar hasta 100 espacios disponibles para su compra.

“Podríamos hablar que más de 100 espacios, es posible que sí y todos los sacerdotes o los párrocos anteriores, pues saben de esto.

“El precio oficial es de 17 mil pesos, sabiendo que en el lugar que compra uno, que adquiere uno, pueden entrar hasta 6 urnas, o sea, 6 cuerpos cremados. Porque la urna, pues, está en la medida y los espacios los podemos ver en su momento, son grandes, inclusive tienen en altura, en anchura, en profundidad, caben 6 o hasta más”.

Por Antonio H. Mandujano