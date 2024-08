Critican a Adrián Marcelo y a Ricardo Peralta por burlarse del autismo

MÉXICO.- Adrián Marcelo y Ricardo Peralta generaron una nueva polémica tras hacer comentarios despectivos sobre personas con autismo en un famoso reality show, lo que enfureció a usuarios de redes sociales.

Durante una conversación en la habitación del equipo Tierra, ambos comenzaron a burlarse del espectro autista, lo que desató indignación en redes sociales.

Las burlas continuaron con Marcelo mencionando estereotipos ofensivos: “Pero recuerde, también son unos genios en las matemáticas, y pueden pasar el Súper Mario World en solo un segundo”.

Estos comentarios rápidamente se viralizaron, provocando una ola de críticas en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su repudio, señalando la falta de sensibilidad y respeto por parte de ambos influencers.

Entre las reacciones se destacaron comentarios que criticaban la desinformación y la trivialización de una condición seria como el autismo.

Algunos usuarios, especialmente aquellos que tienen familiares con autismo, expresaron su dolor y enojo ante la falta de consideración mostrada por Marcelo y Peralta.

Un comentario en particular mencionó: “Adrián Marcelo yo te puedo explicar cómo es vivir con un hijo autista. Tengo uno de 26 años, la lista es muy larga de lo que he tenido que pasar para lograr salir adelante siendo viuda. Deseo que tus hijos sean sanos y que uses tus conocimientos de psicología para algo positivo y no burla”.