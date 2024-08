Joaquín Cosío revela por qué no trabajó con Lucero en “Zapata”

Joaquín, sin importar todo lo que le dijeron sus amigos y personas cercanas, decidió ingresar al mundo del cine con el personaje de ‘Mascarita‘. El motivo era sencillo, era el personaje que le gustaba. Desde el primer instante le encantó lo que leyó y le recordó a cuando era pequeño y a su fanatismo por la lucha libre.

“El personaje que me dan a mí es el que me gusta. El famoso ‘Mascarita’ que me encantó cuando lo leí. Yo de niño era aficionado a la lucha libre. También me aprendía las posiciones, tenía mis luchadores de plástico y mi ring… yo sin dudarlo quería hacer a ‘Mascarita'”, dijo.