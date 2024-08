Adrián Marcelo se lanza contra Arath de la Torre

Una de las rivalidades más tensas dentro del reality show en el que participan varios famosos ha sido la que existe entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo. Desde el inicio del programa, ambos han mostrado una evidente falta de química, lo cual ha afectado la convivencia dentro de la casa.

Adrián, quien ha dejado claro que no tolera a Arath, ha llevado su malestar al extremo de nominarlo repetidamente cada vez que tiene la oportunidad, mostrando así que es probable que durante el programa no lleven una buena relación.

Por si fuera poco, hace unas semanas ambos famosos tuvieron una fuerte discusión en donde Arath de la Torre señaló que Adrián Marcelo lo había amenazado.

Adrián Marcelo arremete de nuevo contra Arath de la Torre

Este domingo 25 de agosto, durante la gala de eliminación, Arath y Adrián protagonizaron otro de los momentos más tensos del reality show. Durante el posicionamiento, Adrián Marcelo lanzó una fuerte crítica contra Arath, argumentando que este no necesitaba ganar el concurso debido a su lujoso estilo de vida.

Además, insinuó que, de ganar, Arath solo utilizaría el premio para cubrir una deuda, dejando entrever que sus motivos para estar en el programa no eran genuinos.

A pesar de las provocaciones, Arath no se quedó callado y respondió de manera contundente:

“Es muy fácil decir que los artistas no tenemos problemas, no tengo por qué darte explicaciones de mis necesidades”.

El Posicionamiento del Lic. Adrián Marcelo (@adrianm10) barriendo con Arath de la Torre en @LaCasaFamososMx 😮‍💨👌🏻 “Tu única necesidad es solventar un crédito fiscal y me atrevo a decir que es una obligación que cumplir"#PDSPCAM #LCDFMX pic.twitter.com/xu6dpVNGVx — Luis Ernesto BICAMPEON🦅🏆 (@LuisErnestoP95) August 26, 2024

Aunque en un principio parecía que los comentarios de Adrián no habían afectado a Arath, la situación cambió drásticamente cuando recibió un emotivo mensaje en video de sus tres hijos. Al verlo, Arath no pudo contener las lágrimas y expresó su deseo de abandonar el reality show.

Ante este escenario, varios de sus compañeros, como Gala Montes y Mario Bezares, lo alentaron a seguir adelante, especialmente por el amor hacia sus hijos.

Todo mexico te ama Arath no te rindas #LaCasaDelosFamososMX pic.twitter.com/8pF1gkoarp — La Wendy (@LaWendyGuevara) August 26, 2024

La tensión continuó durante la noche, a pesar de ser salvado de la eliminación. Tras ser recibido por Briggitte, Arath se dirigió al baño para hablar en voz alta y expresar lo que estaba pensando sobre Adrián Marcelo.

“Qué bajo, hijo de p…, está más seguro adentro que afuera hijo de p…, va a pagar todas las que está haciendo con las mujeres, hijo de la c…”.

Al salir del baño, Mario Bezares nuevamente le ofreció palabras de ánimo, asegurándole que lo mejor estaba por venir y que debía mantenerse firme.

“Así quiero verte ca… como tú eres, con la frente en alto, se es o no se es c…, les vamos a partir su ma… ca…, y así te quiero ver ca…, que no cambien tu armonía, no se los permitas ca…. Ya viene lo bueno”, fueron las palabras de aliento que Mario le brindó a Arath.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO