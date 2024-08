Cueva de hielo se colapsa con turistas adentro

Un tráfico accidente se registró al interior de una cueva de hielo en el sureste de Islandia, cuando colapsó mientras varios turistas se encontraban dentro, dejando a dos personas desaparecidas y otras dos gravemente heridas.

Todo ocurrió cuando un grupo de turistas se encontraba visitando el glaciar Breidamerkurjokull, sin imaginar que la cueva de hielo colapsaría sobre ellos; en tanto, las operaciones de rescate, en las que participan 100 personas, están en marcha.

Las autoridades islandesas están en la búsqueda de dos turistas desaparecidos tras el colapso parcial de una cueva de hielo la tarde anterior, un trágico incidente que cobró la vida de una persona y dejó a otra herida.

La búsqueda, que fue interrumpida durante la noche debido a las peligrosas condiciones, se reanudó a las 7 a.m., según informó la emisora islandesa RUV y se espera que más se sumen más rescatistas a lo largo del día, agregó RUV.

