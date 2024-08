Exigen destitución de directora en secundaria de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Madres de familia de la Secundaria General Número Dos Joaquín Contreras Cantú, protestaron este lunes para exigir la destitución de la directora.

Desde hace dos semanas comenzaron las protestas en el plantel que se ubica en el fraccionamiento Los Prados en Altamira, ya que la directora es señalada de presuntos malos manejos.

“Seguimos a la espera para la rendición de cuentas, el pasado viernes no fuimos recibidas de la mejor manera”, declaró la madre de familia, Ana Lizbeth Torres Hernández.

Dijo que el compromiso que habían establecido con las autoridades educativas, es que la directora realizaría una asamblea con todos los padres de familia para que explicara la aplicación de los recursos, sin embargo la maestra decidió hacerlo de manera individual.

“La reunión se realizó de manera individual, no se le estaba dando seguimiento, ya que la hoja que mostraban no estaba bien redactada, no era lo que estábamos esperando”.

Las inconformes revelaron que llegó una patrulla de la Guardia Estatal, por lo que se sintieron intimidadas con la presencia de los policías.

“Le hablaron a los policías cuando vieron nuestra presencia en la escuela, vinieron tres elementos, uno de ellos era una señorita y nos quería asustar, mientras hablaban como que se agarraban la pistola, eso es intimidación”.

Para el ciclo escolar 2024-2025, la cuota voluntaria a la Sociedad de Padres de Familia fue de 650 pesos por alumno.

“Se suponía que la reunión era grupal y no de manera individual, se supone que era la respuesta de la directora a los señalamientos”.

Exigieron a las autoridades de Ciudad Victoria acudan a la secundaria para que hagan una investigación y llegar al fondo de la situación.

A pesar de la protesta, las actividades escolares se desarrollaron de manera normal en el primer día de clases.

“Es lo mejor que vengan las autoridades a realizar una investigación y si hicieran bien su trabajo, no habría necesidad de hacer todo esto”, precisó Ana Lizbeth Torres Hernández.

Por. Óscar Figueroa

La Razón