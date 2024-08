Mamá y hermana de Mariah Carey fallecen el mismo día

En un trágico giro del destino, Mariah Carey sufrió la pérdida de su madre Patricia y su hermana Alison el mismo día durante el fin de semana, tal como la propia artista confirmó en una declaración a la revista PEOPLE.

La cantante, de 55 años y ganadora de múltiples premios Grammy, expresó su dolor ante la situación y agradeció el apoyo recibido en estos momentos tan difíciles.

“Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, compartió Mariah Carey en su declaración. La artista, visiblemente afectada, agregó que se sentía bendecida por haber podido pasar la última semana junto a su madre antes de su fallecimiento.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los detalles exactos sobre las causas de muerte de Patricia Carey y Alison Carey. La noticia ha conmocionado a los seguidores de la cantante y al mundo del entretenimiento, que han manifestado su apoyo y solidaridad en redes sociales.

La relación complicada entre Mariah Carey y su madre

La relación de Mariah con su madre fue compleja a lo largo de su vida. Patricia Carey, quien fue cantante de ópera y profesora de canto en la prestigiosa escuela Juilliard, estuvo casada con Alfred Roy Carey y juntos tuvieron tres hijos: Alison, Mariah, y Morgan. Los padres se divorciaron cuando la intérprete de Hero tenía solo tres años.

En sus memorias publicadas en 2020, tituladas The Meaning of Mariah Carey, la cantante describe su relación con su madre como “una cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción”.

A pesar de las dificultades, Mariah mantuvo un vínculo con Patricia, señalando que su madre hizo lo mejor que pudo dadas las circunstancias.

En 2010, madre e hija compartieron un momento especial en televisión durante el especial navideño “Mariah Carey: Merry Christmas to You”, donde interpretaron un dueto festivo de “O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus”.

Los conflictos familiares

La relación de Mariah con su hermana Alison también ha sido problemática. En sus memorias, la artista revela que, en ciertos momentos, “era más seguro emocional y físicamente para mí no tener ningún contacto” con Alison o con su hermano Morgan. Estas declaraciones reflejan las dificultades y tensiones que han marcado las relaciones familiares de Mariah a lo largo de los años.

A pesar de estas complicaciones, Mariah siempre ha tratado de encontrar un equilibrio en su amor por su madre y hermana, incluso cuando las circunstancias han sido difíciles. Su dedicación a Patricia en sus memorias es un testimonio de este esfuerzo, con la cantante expresando su amor de la mejor manera posible dadas las complejas dinámicas familiares.

