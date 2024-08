YosStop fue detenida por usar su cuenta de Facebook: abogados

Este lunes 26 de agosto la influencer Yoseline “N”, conocida como YosStop, fue detenida por segunda ocasión. A través de un comunicado, los abogados de la influencer informaron que fue arrestada como una medida solicitada bajo el argumento de presunto “incumplimiento de medidas de protección vigentes” en un proceso legal que enfrenta, pues compartió una publicación en su cuenta personal de Facebook.

YosStop es detenida por segunda ocasión

En 2021 YosStop fue detenida por presunta pornografía infantil y pasó cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla. Esta vez, la primera versión de su detención señalaba que habría usado sus redes sociales para exhibir el supuesto robo de quien fuera su socia; sin embargo, sus abogados informaron que desde el pasado 13 de marzo enfrenta un proceso legal iniciado por una mujer que solicitó medidas de protección en las que se incluye la suspensión de las cuentas oficiales de redes sociales de Yoseline “N”.

“La asesoría jurídica de la contraparte solicitó injustificadamente al juez de control que se impusiera de manera inmediata una medida consistente en arresto administrativo por un plazo de 36 horas bajo el argumento de que incumplió las medidas de protección, ya que Yoss compartió una publicación relacionada con la venta de un departamento desde su cuenta personal de Facebook en la que sólo tiene amigos cercanos y familiares. Cabe precisar que dicha cuenta y publicación nada tienen que ver con las cuentas referidas en las medidas impuestas ni en los temas relacionados al caso”, se lee en el comunicado.

Añadieron: “Nunca existieron actos con los que supuestamente nuestra cliente violenta a la contraparte, por lo que no se actualiza ninguna hipótesis para justificar una medida de protección (…) Con esta orden de arresto se está violentando su derecho a la libertad de expresión y a su derecho a trabajar, pues el sustento de vida lo es el contenido que en sus cuentas genera por la cantidad de seguidores”.

Así habló YosStop de su vida en prisión

En una entrevista con Saskia Niño de Rivera, Yoseline “N” habló por primera vez de su vida la primera vez que estuvo en prisión y la soledad que experimentó durante esos cinco meses, algo por lo que considera un “privilegio” situaciones de la vida cotidiana como tener una regadera para bañarse.

“Nunca te imaginas que vas a perder tu libertad, sobre todo cuando eres una persona que no ese dedica a hacer malas cosas (…) Yo viví en una cárcel muy distinta, que algunos dirán que es una cárcel ‘privilegiada’, pero al final cárcel es cárcel. Tenía que estar uno sola con mi cabeza, con. Mis pensamientos, con cómo me juega chueco la mente, tratando de no enloquecer, de no perderme, de no deprimirme”, dijo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO