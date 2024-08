Alzan la voz por falta de luz y clases en escuela de Madero

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el municipio de Madero, la escuela primaria “licenciado Adolfo López Mateos”, ubicada en la colonia Hipódromo, no pudo iniciar el ciclo escolar 2024-2025 al 100%, ya que no cuentan con servicio de electricidad para sus labores educativas.

Y es que el pasado 15 de julio si transformador se incendio dejando sin luz al plantel en plenas vacaciones, lo que perjudicó el arranque de las clases este lunes 26 de agosto.

Ante tal situación, los padres de familia mostraron su descontento por la modalidad en que sus hijos habrán de recibir educación en esta primaria del sur de Tamaulipas, pues solamente irán por dos horas y un día a la semana dependiendo del grupo al que pertenezcan.

Uno de los tantos padres afectados, denunció ante Expreso que antes de terminar el ciclo escolar pasado, la administración de la escuela, dirigida por el profesor Ricardo Lopez Jiménez, les solicitó dinero para el arreglo de un cableando eléctrico que se encontraba en malas condiciones, a fin de que en este nuevo año educativo no se tuvieran problemas con la luz, sin embargo, no se sabe si se invirtió en el arreglo de la red eléctricos o no.

Así también, señalan que el director les informó que no cuentan con el recurso para reponer el transformador aún y cuando ya se pagaron las inscripciones y dinero, tienen.

“Ya nos habían pedido anteriormente dinero para unos cables que estaban fallando en cuestión de la luz y se dio el dinero, ahora que ponen inscripciones según que no es voluntario, les dan el dinero pero pues obvio que tenemos que pagar para que el niño siga estudiando se pagó el dinero y para eso lo del transformador y apenas el domingo nos dijeron que no iba a haber clases porque no hay luz en la escuela”.

“Luego más tarde nos dijeron que si iba a haber clases pero una vez a la semana por grupo de 8 a 10 y media de l mañana, o sea, un poquito porque no hay luz y por eso se van a acoplar así”, dijo en anonimato una madre de familia.

Así también señaló que esta situación no se arreglará hasta finales de septiembre, según lo que les dijo Lopez Jiménez, por lo que los pequeños no aprovecharán por casi un mes sus aprendizajes.

Por Antonio H. Mandujano