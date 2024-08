Fallece soldado mexicano que luchaba en Ucrania contra Rusia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Carlos Mendoza, un joven de 20 años y originario de México, habría perdido la vida en el más reciente y devastador ataque aéreo lanzado por Moscú en su guerra contra Ucrania, según reportes difundidos en X (antes conocido como Twitter).

Las cuentas de Gia Santos y Sarah Ashton-Cirillo, ex sargento del Ejército de Ucrania, confirmaron la trágica noticia, señalando que Mendoza, quien se ofreció como voluntario para luchar en Ucrania, es el primer militar mexicano en fallecer en este conflicto.

Yesterday was one of the biggest Russian attacks on Ukraine since the beginning of the invasion in February 2022. It is estimated that 200 drones, and missiles were launched at Ukraine causing power outages, and injuring at least 50, killing 7. Soon after these attacks, I was… pic.twitter.com/IXMrN9XcLe

— Gia (@Gia_Santos_) August 27, 2024