Julión Álvarez no cumplió su promesa de regalar una lancha al pescador que le pidió fiado y lo ‘queman’ en redes

SONORA, MÉXICO.-

Julión Álvarez se ha convertido en el ídolo de millones de personas que aplauden su humildad, su simpatía, el esfuerzo que hace para elevar su carrera día con día y las canciones que integran su repertorio que llegan hasta el fondo del corazón de sus fanáticos.

El denominado “Rey de la taquilla” ha demostrado tener un gran corazón y siempre estar al pendiente de las necesidades de las personas que siguen su carrera y más si son individuos trabajadores que luchan por salir adelante, tal y como pasó en una de sus recientes visitas a las playas de Sonora en donde convivió con un pescador.

¿Julión Álvarez quedó a deber dinero a un pescador?

Hace algunas semanas entró en redes sociales un video en donde aparecía Julión Álvarez junto a varios de sus amigos paseando por las playas de Sonora, ahí el cantante acercó a un pescador que vendía mariscos y conchas, por lo que aprovechó el momento para degustar algunas de las preparaciones frescas del mar.

Pero al momento de pagar, Julión Álvarez recordó que no llevaba su cartera, por lo que no tenía dinero para darle al pescador por todo lo que ya se había comido, pero el local accedió a darle fiado, es decir a no cobrarle y esperar a que regresara y le pagará su deuda

¿Julión Álvarez le debe una lancha a un pescador?

Pero después de varios meses se hizo viral a través de redes sociales un video en donde personas se encuentran al pescador, quien asegura que Julión Álvarez le prometió una lancha nueva para llevar a cabo su trabajo, promesa que no ha cumplido y menciona el pescador que la razón es porque no ha regresado a las playas en donde comúnmente trabaja.

En la grabación que cabe señalar el pescador no habla mal en ningún momento del cantante grupero, las personas que lograban piden a Julión Álvarez que se haga responsable de su deuda y que regrese con la lancha que le prometió al sonorense para que cumpla y haga mejor su trabajo

“No, no lo he visto”, dice el pescador, mientras que en los comentarios aseguran los fanáticos de Julión Álvarez que no tarda en cumplir su compromiso, ya que siempre se hace responsable de las cosas que promete a sus seguidores y que tiene una gran palabra.