La salvaron de la quiebra y el embargo

A casi tres años de que Armando Martínez junto a Omar Hernández Leines, tomaron las riendas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Altamira, hoy pueden presumir que la salvaron de caer en quiebra.

Se las dejaron hecha un desastre, no pagaban ni los alfileres que pedían, y le debían hasta a la tiendita de la esquina, pues sus arcas fueron saqueadas a diestra y siniestra por los panuchos, hicieron negocio con ella, como se les pegó la gana.

Imagínese, los panuchos, le descontaban a los trabajadores las cuotas patronales, pero no se las pagaban al Seguro Social, ellos se las llevaron, lo mismo sucedió con el Infonavit y le generaron un mega problema a la Comapa Altamira,

Apenas llegó la 4T y tuvieron que desembolsar 9 millones de pesos o de lo contrario, estarían siendo embargados por la Secretaría de Hacienda.

No les importó poner en riesgo el patrimonio de las familias, pues se quedaron y mal utilizaron su dinero, y todo esto es algo que ellos tienen que explicar.

Y por si fuera poco dejaron ríos de aguas negras, por todos lados, y calles más bombardeadas que las de Israel y Palestina con unos “mega hoyos” que representaban una trampa mortal para los automovilistas.

La Comapa Altamira ha invertido más de 40 millones de pesos en tapar estos hoyos que les dejaron y que no les importó fallarles a los altamirenses.

Y además dejaron una “ola de compromisos”, pues no pagaron ni el papel sanitario que utilizaron, les valió un cacahuate, dejar en quiebra esta dependencia.

El equipo de Leines tuvo que aplicar sus medidas de austeridad y apretarse el cinturón para no darle el “tiro de gracia” a este organismo y buscar salvarlo de mantenerse en números rojos.

Actualmente se encuentra en números negros, no hay riesgo de nada, por el contrario ahora hasta el IMSS como el Infonavit los ha felicitado por estar al corriente en cada uno de sus pagos.

A los panuchos que estuvieron a cargo de esta dependencia, solo les faltó llevarse el cotorro viejo, pues la dejaron toda desvalijada y vulnerable.

La Comapa Altamira ha dejado de ser un “dolor de cabeza” para la ciudadanía de este municipio, hoy tiene una cara amable que esta cerca de la población, atendiendo y escuchando sus peticiones.

Hoy invierte en acciones y obras en cada una de las colonias que sirven para que los habitantes de Altamira puedan tener una mejor calidad de vida, por que esa ha sido la encomienda del alcalde Armando Martínez.

Las cosas se han hecho bien, por eso Armando Martínez, durante la mañanera , le reconoció al Gobernador, Américo Villarreal, el respeto que siempre ha mantenido a cada municipio.

Y mencionó que la Comapa Altamira es para los altamirenses.

INAUGURAN ORQUIDIARIO

El Presidente Municipal de Tampico, Chucho Nader, junto al Secretario de Servicios Públicos, Pepe Schekaiban con el Club de Orquídeas de la zona sur de Tamaulipas, llevaron a cabo la inauguración de un orquidiario para que pueda ser deleitado por los visitantes al vivero de

Tampico.

Se trata de un nuevo espacio donde los visitantes, a este lugar, podrán convivir y conocer más acerca de las orquídeas, ahí se tiene información de cada una de ellas.

Esto viene a fortalecer el vivero municipal que ha logrado colocarse entre las preferencias de los habitantes de la zona sur de Tamaulipas y los visitantes que vienen en diferentes épocas del año.

La administración porteña que encabeza Chucho Nader se mantiene trabajando a tan sólo unas semanas de qué se dé el cambio de poder en la comuna porteña.

Recuerde : ¡¡¡No se vale chillar!!!

POR MARIO ALBERTO PRIETO