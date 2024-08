Foto en playa de Acapulco causa polémica en redes

GUERRERO.- Una mujer compartió una fotografía de sus vacaciones en Acapulco, Guerrero, donde captó un escabroso detalle que se puede ver al hacer un acercamiento de la imagen para alcanzar a percibir lo que se trata. La toma causó polémica entre los internautas quienes cuestionaron la veracidad del hecho.

A través de sus redes sociales, Lizbeth Vega de Galicia compartió su experiencia sobre lo que encontró en la fotografía que le tomaron justo cuando estaba en la playa dentro del mar en compañía de otra persona, imagen que se volvió viral por el misterio que hay en torno a ella.

¿Qué se ve en la foto tomada en Acapulco?

En la imagen se ve a Lizbeth junto con un hombre, en medio de ellos hay un salvavidas con forma de unicornio y ambas personas parecen disfrutar de sus vacaciones, pero justo detrás de ellos, en un resquicio entre la mujer y el flotador se alcanza a apreciar la cara de un niño que se hace visible al hacer zoom.

“Yo me sorprendí cuando vi esa foto porque conmigo no había nadie, de hecho yo me había alejado mucho de mis compañeros y me sorprende mucho. Y aunque digan que es editada, que es manipulada o que es lo que sea la gente tiene derecho de pensar y decir lo que quieran solo los que vivimos las cosas sabemos qué es verdad y qué es mentira”, dijo la mujer en el posteo de la foto.

Asimismo agregó: “Yo con todo respeto compartí esa foto porque en las noticias vi que muchos familiares les entregaban cuerpos que no eran con tal de que los dejaran de molestar, además eran cuerpos ya en estado de descomposición que en verdad pues solo ellos saben si eran o no sus familiares”, señaló Lizbeth.

Lizbeth indicó que la fotografía fue captada el pasado 24 de octubre de 2023, y afirmó que puede tratarse de la presencia de algún tipo de hecho paranormal. Al respecto, los comentarios de los internautas aseguraron que se trata de un fotomontaje.

