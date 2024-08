Amenazan a la rescatista de animales Mía Fresy

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La reconocida animalista victorense, Mía Fresy, denunció ser víctima de amenazas a su integridad física por las labores que realiza en protección a los animales.

Y es que es un post que publicó en su Facebook personal, expuso como es que recientemente varias personas le han remitido mensajes de hostigamiento a través de dicha plataforma por todo este año, exponiendo que hasta intentos de secuestro y extorsión ha registrado por realizar su labor en pro de pequeñas especies.

El último caso, señala la presidenta de la asociación “Refugio Santa Rosa de Lima”, es sobre sobre un joven que la amenaza por unos lomitos rescatados puesto que en diferentes ocasiones la supuesta dueña de estos los ha perdido al no tener cuidado de ellos, ante tales hechos denunciará a los responsables ante la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas este jueves 29 de agosto.

Por tanto a través de capturas de pantalla de la conversación con la persona denunciada mediáticamente se expone la situación a la que pretende involucrar a la protectora de animales.

“Por defender a los animales me han intentado secuestrar, extorsionar y he recibido muchas amenazas, creo que este año no a sido un buen año.

El defender animales me ha traído más problemas que beneficios.

El joven dice que no es amenaza pero yo lo siento así y no me importa sus amenazas.

Pero no le voy a dar los perros a una persona que no es la dueña que tampoco es apta para tenerlos por que se le an perdido sus perros primero el 19 de septiembre después la misma perra en diciembre de el 23 y después otra en mayo de este año”, publicó Mia Fressy.

Así también expuso que este día hará una transmisión en vivo desde la FGJT para dar a conocer su testimonio e informar que los perritos están en buenas condiciones de cuidado y su faena continuará.

“Les digo que defender animales me trae muchos problemas pero sigo en lo dicho aun que ellos sean los que me amenazan yo no le voy a entregar los perros a unas personas que tampoco son responsables por que los perritos se examinaron se les hiso análisis y estan sanos en 5 o 6 días que estuvieron con ella no se van a recuperar si están maltratados y en ningún momento le dije que se los regresaría a los dueños lo que le dije es que todo salio bien con ellos que mañana se esterilizarian y visitaríamos a los dueños de los perritos para que nos comprobaran qué son de ellos y ver en que condiciones los tenían

Y vuelvo a decir no se los voy a entregar a ella si no es la dueña y menos por que ellos son los que me amenazaron a mi y tengo todas las conversaciones con la señora mañana les hago un envivo desde la fiscalia con pruebas de que los perritos están en buenas condiciones y si pondré una demanda por las amenazas que me hicieron”.

Por Antonio H. Mandujano