Ayer desaparecida, hoy reportada sin vida

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Durante el día miércoles circuló un boletín de búsqueda para localizar a Juana María Ontiveros, sin embargo, durante el jueves se confirmó que fue hallada sin vida.

Su esposo, Luis Pérez, compartió a través de su perfil de Facebook un mensaje de despedida, en donde señala que lleva un dolor por no tenerla a su lado.

“Hoy amanecer sin ya poder verte y darte los buenos días, en una dura mañana en la que tu ausencia está presente, me he quedado con ese dolor de ni tener conmigo a mi compañera de vida, mi esposa, con quien compartíamos esos sueños huastecos que nos hacia recorrer y conocer lugares, te extrañaré como no tienes idea pero en mi corazón seguirás muy viva y en el de nuestra hija que tanto amor le diste, Dios te bendiga te cuida y proteja, Descansa en paz mi esposa amada Te Amo”.

Juana María Ontiveros, se desempeñaba como operadora de radio de la zona sur de Tamaulipas.

“La Familia de Radiorama Tamaulipas y RadioResultados se une a la pena del sensible fallecimiento de nuestra amiga

Juanita Ontiveros”.

“Nos unimos a la pena que embarga a su esposoLuis, su hija Alondra, familia y amigos deseando pronta resignación y paz en su espíritu.Elevamos nuestras oraciones a Dios por el eterno descanso de su Alma”.

Sus compañeros de trabajo y medios de comunicación de la zona sur, también han dedicado mensajes.

