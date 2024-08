Consejos para eliminar los nidos de cucarachas en las paredes

CIUDAD DE MÉXICO.- Es importante eliminar las cucarachas de tu hogar porque podrían ser perjudiciales para tu salud y la de tu familia y causar problemas tu casa. Este insecto puede transmitir enfermedades como la disentería, cólera, salmonelosis y causan alergias y asma. El peor lugar en el que se esconden es en la cocina porque pueden contaminar los alimentos con sus heces, saliva y otros microorganismos.

Para acabar con ellas por completo hay diversas técnicas efectivas que te servirán pero hay una que es infalible y tienes que aplicarla de inmediato en las paredes de tu casa. Ya no permitas que la presencia de las cucarachas en tu hogar te cause estrés, acaba con ellas y no dejes que ocurran posibles riesgos, por eso es importante tomar medidas que prevengan futuras infestaciones.

Recuerda que sellar las paredes es solo parte de la solución. Mantener una buena higiene y limpieza en tu hogar es clave para prevenir futuras infestaciones de cucarachas, así que aunado a ello, también te diremos cómo puedes mantener alejadas a las cucarachas de tu casa.

¿Cómo acabar con las cucarachas en las paredes?

Las cucarachas suelen esconderse en las paredes especialmente en grietas, hoyos y pequeños huecos que existan en las paredes de tu casa y si no identificas dónde tienen sus nidos nunca podrás acabar con ellas por completo. Estos trucos serán efectivos pero considera ayuda profesional en caso de una infestación grave.

1Identifica las entradas: busca agujeros o grietas en las paredes, especialmente alrededor de ventanas, puertas, tuberías y cables.

2Limpia el área: aspira y limpia con desinfectante las áreas alrededor de las entradas para eliminar restos de comida y suciedad.

3Aplica sellador: usa un sellador de silicona o espuma expansiva para cubrir los agujeros y grietas. Asegúrate de que el sellador sea seguro para uso en interiores.

4Inspecciona y repite: después de sellar, inspecciona las áreas para asegurarte de que no queden aberturas. Si es necesario, repite el proceso.

5Mantén la limpieza: para prevenir futuras infestaciones, mantén las paredes y áreas circundantes limpias y sin restos de comida.

Estos trucos serán efectivos pero considera ayuda profesional en caso de una infestación grave | Foto: Pinterest

¿Cómo saber si tengo un nido de cucarachas?

Para saber si tienes cucarachas en tu hogar puedes buscar algunos signos como heces que se ven como pequeñas manchas negras o marrones que parecen café molido, huevos los cuales son pequeñas cápsulas de color marrón, marcas de saliva en las paredes y suelos, así como restos de piel de cucaracha. Si encuentras alguno de estos signos por más de un día es un indicativo que hay uno o varios nidos de este insecto en tu casa.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO