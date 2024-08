Octavo robo en primaria de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Se registró el octavo robo en la primaria Mártires de la Revolución, ubicada en la zona centro de Altamira.

Los delincuentes se llevaron la tubería de cobre de los 16 sanitarios; es el primer robo del ciclo escolar, el cual inició el pasado lunes.

Las directoras del turno matutino y vespertino, Martina Idalia Rodríguez Silva y Micaela García Muñiz, comentaron que ya interpusieron la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

“Se llevaron la totalidad del cobre de los servicios sanitarios de la escuela, tanto de niños como de niñas; siete robos tuvimos el ciclo pasado y el primero en este ciclo escolar que empezó el pasado lunes”, dijo Martina Idalia Rodríguez.

En esta ocasión, los responsables brincaron la barda y para no quedar evidenciados, voltearon las cámaras y otras fueron pintadas.

La escuela tiene una matrícula de mil 170 alumnos, 600 en la mañana y 570 en el turno vespertino, mientras que la plantilla de docentes es de 48.

“Vimos que los sanitarios no bajaban y pensamos que la tubería estaba tapada y no era así, la tubería se la robaron, no creemos que sea la misma persona, se vinieron sobre el objetivo y ninguno funciona”.

Hace unos meses, los padres de familia se manifestaron para exigir una mayor vigilancia, en aquella ocasión las autoridades se comprometieron con enviar a un velador, pero no lo hicieron.

La maestra Micaela García Muñiz, agregó que todavía desconocen cuándo ocurrió el robo, sólo que fue hasta el martes cuando se dieron cuenta, pensaban que solo se trataba de una fuga.

“Se abrió la puerta donde están las conexiones y que tiene candado, la sorpresa fue que todo el cobre se habían robado, nadie sabe de esa puerta y para darte cuenta que hay cobre te tienes que subir por la ventana y la persona que lo hizo, lo sabía perfectamente”.

Refirió que se hizo un contrato en el que sería asignado un velador, “quedaron que un día lo enviaban y así nos trajeron desde abril y hasta la fecha no lo enviaron”.

