Trump amenaza con meter a Zuckerberg a prisión

CIUDAD DE MÉXICO.- En su próximo libro, el expresidente Donald Trump lanzó duras críticas contra Mark Zuckerberg, CEO de Meta, acusándolo de haber interferido en las elecciones de 2020 y advirtiendo sobre posibles consecuencias legales en caso de que haya nuevas irregularidades en los comicios presidenciales de 2024. El libro, titulado “Save America” (Salvemos a Estados Unidos), está programado para salir a la venta en septiembre.

Trump, quien cumplirá 78 años este mes, detalla en el libro una reunión que tuvo con Zuckerberg, de 40 años, y expresa su enojo por lo que considera un comportamiento perjudicial por parte del magnate tecnológico durante las últimas elecciones.

“Lo estamos observando de cerca, y si hace algo ilegal esta vez, pasará el resto de su vida en prisión, al igual que otros que hagan trampa en las elecciones presidenciales de 2024”, advierte Trump en un extracto del libro, según una vista previa obtenida por Politico.

Esta no es la primera vez que Trump se enfrenta públicamente a Zuckerberg. A principios de este año, el expresidente sorprendió a su propio partido al manifestar su apoyo a TikTok, la popular plataforma de videos cortos, y advirtió que si esta aplicación es prohibida, “Facebook y Zuckerschmuck —el ‘perdedor idiota’ de Mark Zuckerberg— duplicarán su negocio”.

El Congreso de los Estados Unidos aprobó recientemente una ley bipartidista que obliga a ByteDance, empresa matriz de TikTok, a vender su participación en la plataforma o enfrentarse a una prohibición en las principales tiendas de aplicaciones. Esta medida se tomó en respuesta a preocupaciones sobre la seguridad nacional.

En un discurso en la red social Truth Social el mes pasado, Trump se refirió a Zuckerberg como “ESTAFADOR ELECTORAL a niveles nunca antes vistos” y advirtió que aquellos involucrados en tales actos serán “enviados a prisión por largos períodos de tiempo”. Además, mencionó la donación de aproximadamente 420 millones de dólares que Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, hicieron para apoyar a los gobiernos locales en la organización de las elecciones durante la pandemia de covid-19. Trump se refirió a estas contribuciones como “Zuckerbucks” —el ‘tonto ricachón’ de Mark Zuckerberg—.

Por su parte, Zuckerberg aseguró que esas donaciones fueron distribuidas de manera imparcial, beneficiando a comunidades urbanas, rurales y suburbanas por igual. En una carta reciente al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, Zuckerberg indicó que no tiene planes de realizar donaciones similares antes de las elecciones de 2024.

“Mi objetivo es ser neutral y no desempeñar un papel de una forma u otra, ni siquiera aparentar que estoy desempeñando un papel”.

Meta, la compañía de Zuckerberg, ha sido objeto de escrutinio por parte de los republicanos, especialmente por la decisión de suprimir inicialmente la historia del The New York Post sobre la computadora portátil de Hunter Biden, así como por su supuesta coordinación con la administración para censurar contenidos relacionados con el covid-19. Zuckerberg admitió en su carta a Jordan que la presión del gobierno sobre estas decisiones “estuvo mal” y expresó arrepentimiento por no haber sido más transparente al respecto. También señaló que algunas decisiones tomadas en ese momento no se repetirían hoy en día con la información disponible.

Meta suspendió las cuentas de Trump en Facebook e Instagram tras los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021. No obstante, Trump fue restituido en estas plataformas el año pasado. Durante su tiempo fuera de las redes sociales tradicionales, Trump creó su propia plataforma, Truth Social, donde ha continuado compartiendo sus pensamientos sin censura. Además, ha aumentado su actividad en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter).

En su libro, Trump relata cómo Zuckerberg lo visitaba en la Oficina Oval, acompañado de su esposa, para cenar con él, describiéndolo como alguien “tan amable como cualquiera podría ser”. Sin embargo, Trump acusa al CEO de Meta de estar “conspirando para instalar vergonzosas cajas de seguridad en un verdadero COMPLOT CONTRA EL PRESIDENTE”. Meta no ha emitido comentarios al respecto tras la publicación de estos extractos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR